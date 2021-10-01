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Sanayi ve elektrik sektörüne kötü haber! Doğal gaza yüzde 15 zam yapıldı - Son Dakika

Sanayi ve elektrik sektörüne kötü haber! Doğal gaza yüzde 15 zam yapıldı

01.10.2021 07:56

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin internet sitesinde ekim ayına ilişkin tarife tablosu paylaşıldı. Tabloya göre konut aboneleri için uygulanan tarife değişmezken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim santralleri tarifesine yüzde 15 zam geldi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin sanayi ve elektrik sektörlerinin kullanımındaki doğalgaza yönelik zammı belli oldu. Bu sektörler, doğalgazı yüzde 15 zamlı kullanacak. Konut aboneleri için ise zam kararı çıkmadı.

1000 METREKÜP 1488 TL

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira olarak belirlendi.

YÜZDE 15 ZAMLANDI

Ekimde sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife eylüldeki tarifeye göre 1000 metreküp doğal gaz için yüzde 15 artışla 2 bin 358 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gaz için ise yine yüzde 15 artışla 2 bin 724 lira oldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Sanayi ve elektrik sektörüne kötü haber! Doğal gaza yüzde 15 zam yapıldı
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Doğalgaz, konut, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sanayi ve elektrik sektörüne kötü haber! Doğal gaza yüzde 15 zam yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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