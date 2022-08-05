Bakan yardımcısı Büyükdede: "56 bini aşkın parselde yaklaşık 2 milyon 280 bin kişiye iş imkanı sağlanmıştır"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Faal Organize Sanayi Bölgelerimizde (OSB) doluluk oranımız yaklaşık yüzde 83 seviyesinde olup bu OSB'lerde üzerinde tesis bulunan 56 bini aşkın parselde yaklaşık 2 milyon 280 bin kişiye iş imkanı sağlanmıştır. OSB'lerdeki boş parsellerin tahsisinin yapılarak inşaatlarının tamamlanmasıyla birlikte bu sayının 3 milyon kişiye istihdam sağlayacağımızı hedefliyoruz" dedi.

Bu sene 20'ncisi gerçekleştirilen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşları (OSBÜK) Olağan Genel Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) binasında düzenlendi. Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, OSBÜK Genel Başkanı Memiş Kütükçü ve Türkiye'nin 81 ilinden gelen çok sayıda delege katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın devamında divan üyeleri seçimi gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı Hasan Büyükdede, "Bakanlığımız 2022 yılı Yatırım Programında ise 34 Yeni OSB projesi ile birlikte devam eden 129 adet OSB projesi bulunmakta olup ve bu projeler için bugüne kadar 2022 yılı fiyatları ile yaklaşık 2.7 Milyar TL harcama yapılmıştır. Bakanlığımızca OSB uygulamalarına yönelik istikrarlı devlet desteğinin sağlanmasına devam edilecektir. Faal Organize Sanayi Bölgelerimizde doluluk oranımız yaklaşık yüzde 83 seviyesinde olup bu OSB'lerde üzerinde tesis bulunan 56 bini aşkın parselde yaklaşık 2 milyon 280 bin kişiye iş imkanı sağlanmıştır. OSB'lerdeki boş parsellerin tahsisinin yapılarak inşaatlarının tamamlanmasıyla birlikte bu sayının 3 milyon kişiye istihdam sağlayacağımızı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Firmalarımızın uygun koşullarla finansmana erişiminin sağlanması, ülkemiz ekonomisi için çok kritik önemdedir"

Türkiye ekonomisinin yaşanan tük zorluklara rağmen son dönemde diğer ülkelere göre çok daha hızlı büyüdüğünü ifade eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, " İhracat, sanayi üretimi ve istihdamda, salgın öncesi seviyelerin üzerine çıktı. Diğer yandan, yurtiçinde enflasyon ve üretim maliyetlerindeki artışların yanı sıra, tüm dünyada yükselen hammadde ve enerji fiyatlarıyla da karşı karşıya kaldık. Rusya- Ukrayna savaşı, Çin- Tayvan gerilimi, enerji ve gıda arzındaki sıkıntılar, Covid-19'un yeniden yayılmaya başlaması ve dünya genelinde faizlerin artmaya başlaması, küresel büyümeyi aşağı yönlü etkiliyor. Dolayısıyla, karşımıza çıkan bu zorlu dönemde; firmalarımızın uygun koşullarla finansmana erişiminin sağlanması, ülkemiz ekonomisi için çok kritik önemdedir. Son dönemde, finansmana ulaşımdaki zorlukların, kredi faizlerindeki yükselişin ve kredi limitlerinin yetersizliğini, devamlı her fırsatta vurguluyoruz. Yatırımlar için gerekli olan uzun vadeli ve sabit faizli kredi bulmanın da giderek çok daha güç hale geldiğini görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Son 2 yılda ihracatımızı yüzde 25 artırarak 225 milyar doları aştık"

Kütükçü, Türkiye'nin İtalya ve Çin arasındaki en güçlü sanayi ülkesi olduğunu belirterek, "Türkiye, küresel pazarlardaki hakimiyetini bu dönemde daha da perçinledi. Son 2 yılda ihracatımızı yüzde 25 artırarak 225 milyar doları aştık. Organize sanayi bölgelerimiz ise; sanayi üretiminden istihdama, ihracata kadar neredeyse her alanda Türkiye'nin taşıyıcı kolonu oldu. Organize sanayi bölgeleri olarak; pandeminin ve maliyet artışlarının etkisini olanca ağırlığı ile devam ettirdiği 2021 yılını yüzde 12,7 üretim artışı ile tamamladık. 2022 yılının ilk 6 ayında ise yüzde 1'in üzerinde üretim artışı ile yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA