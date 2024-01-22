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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin ilk astronotunun fotoğrafını takdim etti - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin ilk astronotunun fotoğrafını takdim etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görev arkadaşlarının uzay kapsülü içinden çekildikleri ve imzaladıkları fotoğrafı takdim etti. Kacır, fotoğraf takdimine ilişkin yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tarihi bilim misyonunu himaye ettiği için şükranlarını sundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı\'na Türkiye\'nin ilk astronotunun fotoğrafını takdim etti
22.01.2024 - 18:16,
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görev arkadaşlarının uzay kapsülü içinden çekildikleri ve imzaladıkları fotoğrafı takdim etti.

Kacır, sosyal medya hesabı X'ten, fotoğraf takdimine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ilk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı ile görev arkadaşları astronotlar Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'ın uzay kapsülü içinden çekildikleri ve imzaladıkları fotoğrafı takdim ettim. Bu tarihi bilim misyonunu himaye ederek, milletimizin hayallerini gökyüzünün sınırlarının ötesine taşıyan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı, Uzay, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin ilk astronotunun fotoğrafını takdim etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin ilk astronotunun fotoğrafını takdim etti - Son Dakika
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