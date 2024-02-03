Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, depremden etkilenen illerde çalışmalarını sürdürüyor

Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 6 Şubat depremlerinden etkilenen tüm illerde çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Güzel şehirlerin yeniden ayağa kalkması için ekonominin çarklarının hızla yeniden dönmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak için Adıyaman'a gelen Bakan Kacır, Vali Osman Varol'u ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kacır, burada yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçtiğini hatırlattı.

Her zaman olduğu gibi bundan sonra da Adıyaman'ın ve depremden etkilenen tüm şehirlerin yanında olacaklarını anlatan Kacır, gelecek günlerde deprem sonrasında inşa edilmiş yeni konutların hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını söyledi.

Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Bunun yanında bir yıldır her zaman uyguladığımız gibi bu güzel şehirlerin yeniden ayağa kalkması için ekonominin çarklarının hızla yeniden dönmesi için de gayretlerimizi sürdürüyoruz. Hem organize sanayi bölgelerinde hem küçük sanayi sitelerinde yatırımlarımızı hızlandırıyor, şehirlerin sanayi altyapılarını, üretim kapasitelerini büyütmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda depremden etkilenen tüm KOBİ'lerin de yanında olmaya devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem içinde imzalayacağımız yeni projelerle Adıyaman'ımızın geleceği için yeni adımlar atmaya devam edeceğiz."

Bakan Kacır daha sonra Vali Varol'dan şehirde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.