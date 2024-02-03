Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, depremden etkilenen illerde çalışmalarını sürdürüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 6 Şubat depremlerinden etkilenen tüm illerde çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Güzel şehirlerin yeniden ayağa kalkması için ekonominin çarklarının hızla yeniden dönmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz." dedi.
Çeşitli programlara katılmak için Adıyaman'a gelen Bakan Kacır, Vali Osman Varol'u ziyaret etti.
Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kacır, burada yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçtiğini hatırlattı.
Her zaman olduğu gibi bundan sonra da Adıyaman'ın ve depremden etkilenen tüm şehirlerin yanında olacaklarını anlatan Kacır, gelecek günlerde deprem sonrasında inşa edilmiş yeni konutların hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını söyledi.
Bakan Kacır, şunları kaydetti:
"Bunun yanında bir yıldır her zaman uyguladığımız gibi bu güzel şehirlerin yeniden ayağa kalkması için ekonominin çarklarının hızla yeniden dönmesi için de gayretlerimizi sürdürüyoruz. Hem organize sanayi bölgelerinde hem küçük sanayi sitelerinde yatırımlarımızı hızlandırıyor, şehirlerin sanayi altyapılarını, üretim kapasitelerini büyütmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda depremden etkilenen tüm KOBİ'lerin de yanında olmaya devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem içinde imzalayacağımız yeni projelerle Adıyaman'ımızın geleceği için yeni adımlar atmaya devam edeceğiz."
Bakan Kacır daha sonra Vali Varol'dan şehirde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Usta sanatçı Orhan Gencebay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum için özel bir şarkı besteledi ve hediye etti. Şarkıda İstanbul'a ve tarihi değerlerine vurgu yapılırken, klipte Murat Kurum'un samimi görüntüleri ve İstanbul manzaraları yer aldı. Kurum da şarkıyı yayınlayarak "Teşekkürler Orhan baba" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tarihlerini açıkladı. SSK emeklileri için 6 Şubat, Bağ-Kur emeklileri için ise 7 Şubat tarihinde fark ödemeleri gerçekleştirilecek.
Gazilerle ilgili yapılan bir skeçteki "Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözlerinden dolayı tepki çeken Güldür Güldür Show ekibi, izleyicilerden özür dilerek videoyu yayından kaldırdı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen, hayatını kaybetti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, cenazenin İzmit'te ikindi namazına müteakip kaldırılacağını duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Miami bölgesinde lüks bir otelin önünde kavga eden kadınların görüntüsü büyük yankı uyandırdı. Saç saça baş başa kavga eden kadınlardan birinin olay anında üstünün yırtılması ve göğüslerinin açılması dikkatlerden kaçmadı.
İstanbul taksiye binen bir yolcu, taksimetre ücretini ödemeyi reddetti. Araçtan inen kadın, taksiciye saldırmaya başladı ve cep telefonuyla görüntü çekti. Videoyu silmesi karşılığında ücreti ödeyeceğini söyleyen kadın, çevreden geçenlerin müdahalesine rağmen sakinleşmedi ve taksiciye küfürler etti.
Son dönemde babasına yönelik iddialarla gündeme gelen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etti. Koltuğa Fatih Karahan'ın oturduğunun duyurulduğu karar metnindeki "Görevden alındı" şeklindeki ifade dikkat çekti.
Sylvester Stallone'un canlandırdığı Rocky Balboa karakterinin rakibi ve dostu Apollo Creed'i oynayan Carl Weathers, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Son Dakika › Ekonomi › Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, depremden etkilenen illerde çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?