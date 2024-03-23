Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İmam Hatiplerin Önemini Vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İmam Hatiplerin Önemini Vurguladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İmam Hatiplerin Önemini Vurguladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda düzenlenen 66. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Geleneksel İftarı'na katılarak, imam hatiplerin önemini vurguladı. Kacır, imam hatiplilerin birçok meseleyi çözdüğünü ve ülkenin semalarını koruyan projelerin imam hatiplerin iradesi sayesinde gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca, Türk milletinin adalet ve merhametle buluşmasında imam hatiplerin öncülük edeceğini ifade etti.

23.03.2024 22:25  Güncelleme: 22:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Eğer bugün bu ülkenin semalarını, Bayraktar'lar, AKINCI'lar, AKSUNGUR'lar, ANKA'lar, HÜRKUŞ'lar, HÜRJET'ler, ATAK'lar, GÖKBEY'ler, KIZILELMA'lar, inşallah yarın da KAAN'lar koruyorsa, bu bir imam hatiplinin iradesi sayesindedir." dedi.

Bakan Kacır, Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda düzenlenen 66. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Geleneksel İftarı'na katıldı.

Etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kacır, imam hatiplilere gıpta ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ne mutlu imam hatiplilere, bir imam hatipli çıktı, çözülemez denilen nice meseleyi çözdü, memlekette hakkı yeniden sahibine teslim etti. Önce 1994'te geldi İstanbul'u yeniden İstanbul yaptı. Fatih'in emanetini yeniden güzelliklerle buluşturdu. Sonra İstanbul'daki başarısının ardından bu millet ona 'Gel Türkiye'nin meselelerini de sen çöz.' dedi. 2002'den bugüne 22 yıl boyunca durmadı, dinlenmedi. Daima milletinin hizmetinde, daima ümmetin, insanlığın yararına işlerin peşinde oldu. Yıllar boyunca hakkı gasbedilen, bu ülkenin ev sahiplerine haklarını yeniden o teslim etti. Eğitim hakkından, çalışma hakkından mahrum bırakılan başörtülülere, imam hatip liselilere, imam hatip mezunlarına yeniden haklarını iade etti. 'Ev sahibine kapıyı kapatan, kendini dışarıda bulur' gerçeğini Türkiye'nin kendilerini kuvvetli kudretli addeden kesimlerine en güzel, en güçlü şekilde bir imam hatipli hatırlatmış oldu. Türkiye'yi adeta baştan başa, projelerle, eserlerle donattı, yeniden bu milleti ayağa kaldırdı. Akamete uğraşılmış pek çok hikayeyi yeniden hayata geçirdi. Bitmez zannedilen, çözülmez zannedilen terör meselesini tarihe gömmeyi, bu ülkede bir imam hatipli başardı. Eğer bugün bu ülkenin semalarını, Bayraktar'lar, AKINCI'lar, AKSUNGUR'lar, ANKA'lar, HÜRKUŞ'lar, HÜRJET'ler, ATAK'lar, GÖKBEY'ler, KIZILELMA'lar, inşallah yarın KAAN'lar koruyorsa, bu bir imam hatiplinin iradesi sayesindedir. Bizler de onun gittiği yoldan gitmeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle imam hatip nesli bu meseleyi yarım bırakmayacak."

Dünyada hala can sıkan, sabretmek zorunda kalınan meseleler olduğunu anımsatan Kacır, sabırla, sebatla, gayretle, azimle çalışmaya, alın teri dökmeye, akıl teri dökmeye devam edeceklerini söyledi.

Kacır, "Ve inşallah yine o imam hatiplinin öncülüğünde, tarihin en şerefli milleti, Türk milleti insanlığı yeniden adalet ve merhametle buluşturacak. Önümüz bir yerel seçim, ÖNDER camiasına 31 Mart'la ilgili çok fazla şey söylemek gerektiğini düşünmüyorum. Allah'ın izniyle sizler şu önümüzde kalan 7-8 günde elinizden gelenden fazlasını ortaya koyacaksınız ve Fatih'in İstanbul'u, o imam hatiplinin zincirlerini kırdığı Ayasofya'nın İstanbul'u yeniden sahibine teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Bağcılar Belediyesi, Mehmet Fatih Kacır, Kadir Topbaş, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İmam Hatiplerin Önemini Vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Erdoğan: Seçim ekonomisi uygulamadık, popülizme tevessül etmedik
    23:30 Erdoğan: Seçim ekonomisi uygulamadık, popülizme tevessül etmedik

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaptığı konuşmada, seçim ekonomisi uygulamadıklarını ve popülizme tevessül etmediklerini belirtti. Ayrıca, enflasyonda hızlı bir düşüş beklediklerini ve ülkenin refahının artacağını söyledi. Erdoğan, İstanbul'un geçmişteki sorunlarını da anlattı.

  • Mansur Yavaş, AKP'ye Yüklendi: Emeklilerin Durumu Kötü
    23:09 Mansur Yavaş, AKP'ye Yüklendi: Emeklilerin Durumu Kötü

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahramankazan'da AKP'ye yüklendi ve emeklilerin zor durumda olduğunu vurguladı. Yavaş, AKP'nin vaatlerini eleştirerek, vatandaşların yalanlardan bıktığını söyledi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan,
    22:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması"nda konuştu: (2)

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece deprem sebebiyle 104 milyar dolarlık ilave yükle karşılaşmış olsalar da yüzde 4,5 gibi çok iyi bir oranla ekonominin büyümesini sürdürdüğünü belirterek, "Milli gelirimiz ilk kez 1,1 trilyon doların üzerine çıktı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u Muradına Kavuşturarak Belediyecilik Hizmetlerinde Zirveye Taşıyacağız
    21:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u Muradına Kavuşturarak Belediyecilik Hizmetlerinde Zirveye Taşıyacağız

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'u muradına kavuşturarak Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan bu şehri belediyecilik hizmetlerinde tekrar zirveye taşıyacağını söyledi. Erdoğan ayrıca Gazze'deki vahşete karşı Türkiye'nin tavrını sürdüreceğini, ekonomideki büyümenin devam ettiğini ve İstanbul'un geleceği için çalıştıklarını belirtti.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadele programını hayata geçiriyoruz
    21:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadele programını hayata geçiriyoruz

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Üsküdar'da düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadele programını hayata geçirdiklerini ve haziran-temmuz döneminden itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş beklediklerini söyledi. Yılmaz ayrıca, Üsküdar'da gerçekleştirilen büyük projeleri ve yapılan çalışmaları anlattı ve İstanbul'da yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Gençlerin başka ülkelerde gelecek araması bir beka sorunudur
    21:41 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Gençlerin başka ülkelerde gelecek araması bir beka sorunudur

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gençlerin geleceğini başka ülkelerde aramasının ülke için bir beka sorunu olduğunu savunarak, gençlere seslenerek, başlarını öne eğdirmeyeceklerini ve ülkeden göndermeyeceklerini söyledi. Özel ayrıca, tarımla uğraşanların kenti olan Denizli'de çiftçilerin haklarını almak için mücadele edeceklerini ve emeklilerin de tepkilerini sandıkta göstermeleri gerektiğini belirtti. Özel, gençlere de partilerine destek vermelerini ve Atatürk'ün emanet ettiği ülkeye sahip çıkmalarını istedi.

  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 'Son 14 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz'
    20:49 Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 'Son 14 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz'

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Keşan'da düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 14 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü ve bu durumun istihdam artışına yol açtığını belirtti. Bakan Bolat ayrıca, Türkiye'nin Edirne'deki önemli konumunu vurgulayarak, hükümetin Edirne'ye yaptığı yatırımları ve esnaflara sağlanan kredi desteğini anlattı. Konuşmasında Türkiye'nin ekonomik büyüme, ihracat ve savunma sanayi alanındaki başarılarına da değinen Bakan Bolat, ülkenin geleceğine yönelik umutlu olduğunu ifade etti.


23:44 Gökhan Zan’ın ses kayıtlarını sızdıran isim tutuklandı Gökhan Zan'ın ses kayıtlarını sızdıran isim tutuklandı
22:01 Rusya’da teröristi etkisiz hale getiren kişiye ödül verilecek Rusya'da teröristi etkisiz hale getiren kişiye ödül verilecek
20:21 Moskova’yı kana bulayan saldırının lideri: İş bulamadım, para karşılığı yaptım Moskova'yı kana bulayan saldırının lideri: İş bulamadım, para karşılığı yaptım
19:06 Moskova saldırısının tanıkları, yaşanan katliamı anlattı Şovun bir parçası zannetmişler Moskova saldırısının tanıkları, yaşanan katliamı anlattı! Şovun bir parçası zannetmişler
09:45 Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 150’ye yükseldi İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 150'ye yükseldi! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
23:16 TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Hatay’daki gerginlik ve Gökhan Zan’ın adaylıktan çekilmesini değerlendirdi, Zan, iddialara cevap verdi TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Hatay'daki gerginlik ve Gökhan Zan'ın adaylıktan çekilmesini değerlendirdi, Zan, iddialara cevap verdi
22:17 Kendini eşarpla doğal gaz borusuna asan genç kız hayatını kaybetti Kendini eşarpla doğal gaz borusuna asan genç kız hayatını kaybetti
21:53 Kızılay yöneticisi Arif Koç, Karabük Üniversitesi’ndeki kız öğrencileri hedef aldığı paylaşım sonrası görevden alındı Kızılay yöneticisi Arif Koç, Karabük Üniversitesi'ndeki kız öğrencileri hedef aldığı paylaşım sonrası görevden alındı
20:50 ABD askerleri PKK’yı simgeleyen bez parçalarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı ABD askerleri PKK'yı simgeleyen bez parçalarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı
20:03 Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit oldu Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit oldu
19:41 İstanbul’da cami avlusunda sigara içen kadınlara hakaret eden adamı dövdüler İstanbul'da cami avlusunda sigara içen kadınlara hakaret eden adamı dövdüler
18:12 Mansur Yavaş, Turgut Altınok’a takas teklifinde bulundu Mansur Yavaş, Turgut Altınok'a takas teklifinde bulundu
17:55 Flört uygulamasından tanıştığı kişileri dolandıran şüpheliler yakalandı Flört uygulamasından tanıştığı kişileri dolandıran şüpheliler yakalandı
17:14 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’de tüm eski başkanlar bir araya gelecek Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de tüm eski başkanlar bir araya gelecek
17:00 Yeniden Refah Partisi’nin seçime 1 hafta kala Şanlıurfa’da düzenlediği mitinge dev katılım Yeniden Refah Partisi'nin seçime 1 hafta kala Şanlıurfa'da düzenlediği mitinge dev katılım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 23:53:57. #1.13#
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İmam Hatiplerin Önemini Vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement