Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İmam Hatiplerin Önemini Vurguladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Eğer bugün bu ülkenin semalarını, Bayraktar'lar, AKINCI'lar, AKSUNGUR'lar, ANKA'lar, HÜRKUŞ'lar, HÜRJET'ler, ATAK'lar, GÖKBEY'ler, KIZILELMA'lar, inşallah yarın da KAAN'lar koruyorsa, bu bir imam hatiplinin iradesi sayesindedir." dedi.
Bakan Kacır, Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda düzenlenen 66. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Geleneksel İftarı'na katıldı.
Etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kacır, imam hatiplilere gıpta ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Ne mutlu imam hatiplilere, bir imam hatipli çıktı, çözülemez denilen nice meseleyi çözdü, memlekette hakkı yeniden sahibine teslim etti. Önce 1994'te geldi İstanbul'u yeniden İstanbul yaptı. Fatih'in emanetini yeniden güzelliklerle buluşturdu. Sonra İstanbul'daki başarısının ardından bu millet ona 'Gel Türkiye'nin meselelerini de sen çöz.' dedi. 2002'den bugüne 22 yıl boyunca durmadı, dinlenmedi. Daima milletinin hizmetinde, daima ümmetin, insanlığın yararına işlerin peşinde oldu. Yıllar boyunca hakkı gasbedilen, bu ülkenin ev sahiplerine haklarını yeniden o teslim etti. Eğitim hakkından, çalışma hakkından mahrum bırakılan başörtülülere, imam hatip liselilere, imam hatip mezunlarına yeniden haklarını iade etti. 'Ev sahibine kapıyı kapatan, kendini dışarıda bulur' gerçeğini Türkiye'nin kendilerini kuvvetli kudretli addeden kesimlerine en güzel, en güçlü şekilde bir imam hatipli hatırlatmış oldu. Türkiye'yi adeta baştan başa, projelerle, eserlerle donattı, yeniden bu milleti ayağa kaldırdı. Akamete uğraşılmış pek çok hikayeyi yeniden hayata geçirdi. Bitmez zannedilen, çözülmez zannedilen terör meselesini tarihe gömmeyi, bu ülkede bir imam hatipli başardı. Eğer bugün bu ülkenin semalarını, Bayraktar'lar, AKINCI'lar, AKSUNGUR'lar, ANKA'lar, HÜRKUŞ'lar, HÜRJET'ler, ATAK'lar, GÖKBEY'ler, KIZILELMA'lar, inşallah yarın KAAN'lar koruyorsa, bu bir imam hatiplinin iradesi sayesindedir. Bizler de onun gittiği yoldan gitmeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle imam hatip nesli bu meseleyi yarım bırakmayacak."
Dünyada hala can sıkan, sabretmek zorunda kalınan meseleler olduğunu anımsatan Kacır, sabırla, sebatla, gayretle, azimle çalışmaya, alın teri dökmeye, akıl teri dökmeye devam edeceklerini söyledi.
Kacır, "Ve inşallah yine o imam hatiplinin öncülüğünde, tarihin en şerefli milleti, Türk milleti insanlığı yeniden adalet ve merhametle buluşturacak. Önümüz bir yerel seçim, ÖNDER camiasına 31 Mart'la ilgili çok fazla şey söylemek gerektiğini düşünmüyorum. Allah'ın izniyle sizler şu önümüzde kalan 7-8 günde elinizden gelenden fazlasını ortaya koyacaksınız ve Fatih'in İstanbul'u, o imam hatiplinin zincirlerini kırdığı Ayasofya'nın İstanbul'u yeniden sahibine teslim edilecek." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İmam Hatiplerin Önemini Vurguladı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaptığı konuşmada, seçim ekonomisi uygulamadıklarını ve popülizme tevessül etmediklerini belirtti. Ayrıca, enflasyonda hızlı bir düşüş beklediklerini ve ülkenin refahının artacağını söyledi. Erdoğan, İstanbul'un geçmişteki sorunlarını da anlattı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahramankazan'da AKP'ye yüklendi ve emeklilerin zor durumda olduğunu vurguladı. Yavaş, AKP'nin vaatlerini eleştirerek, vatandaşların yalanlardan bıktığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece deprem sebebiyle 104 milyar dolarlık ilave yükle karşılaşmış olsalar da yüzde 4,5 gibi çok iyi bir oranla ekonominin büyümesini sürdürdüğünü belirterek, "Milli gelirimiz ilk kez 1,1 trilyon doların üzerine çıktı.
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