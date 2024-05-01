Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mendeleev Kimya Olimpiyatı'nda madalya kazanan Türk öğrencileri tebrik etti - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mendeleev Kimya Olimpiyatı'nda madalya kazanan Türk öğrencileri tebrik etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mendeleev Kimya Olimpiyatı\'nda madalya kazanan Türk öğrencileri tebrik etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 58. Mendeleev Kimya Olimpiyatı'nda bronz madalya kazanan Türk öğrencileri tebrik etti. Kacır, gençlerin geleceğin teminatı olduğunu ve bilimin parlak yıldızı olan öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

01.05.2024 11:43
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 58. Mendeleev Kimya Olimpiyatı'nda madalya kazanan Türk yarışmacıları tebrik ederek, "Geleceğimizin teminatı, yarınlar için umudumuz olan gençlerimizi desteklemeye, bilimin parlak yıldızı öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen olimpiyata ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gençlerin kendilerini gururlandırmaya devam ettiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen, 30 ülkeden 151 öğrencinin katıldığı 58. Mendeleev Kimya Olimpiyatı'nda bronz madalya kazanan öğrencilerimiz Macit Arda Aydın, Kemal Özkırşehirli ve Efe Ok bize sevinç yaşattılar. TÜBİTAK bünyesinde yürütülen Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında ülkemizi temsil etmek üzere yetiştirilen öğrencilerimizi gösterdikleri bu başarıdan ötürü tebrik ediyorum. Olimpiyatlara katılan tüm öğrencilerimize, onları destekleyen ailelerine, öğretmenlerine, eğitimlerde görev alan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı, yarınlar için umudumuz olan gençlerimizi desteklemeye, bilimin parlak yıldızı öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Mehmet Fatih Kacır, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mendeleev Kimya Olimpiyatı'nda madalya kazanan Türk öğrencileri tebrik etti - Son Dakika

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