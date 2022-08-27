Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Arnavutköy Bilişim Akademisine ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Arnavutköy Bilişim Akademisine ziyaret

27.08.2022 20:26
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Arnavutköy Bilişim Akademisine ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arnavutköy Bilişim Akademisini ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arnavutköy Bilişim Akademisini ziyaret etti.

Varank, Arnavutköy'de gerçekleştirdiği programlar kapsamında Bilişim Akademisi'nde öğrencilerle buluştu.

Ziyaretinde, robotik, bilim ve teknoloji, yazılım atölyesi ile metaverse sınıflarını gezerek, incelemelerde bulunan Bakan Varank, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Varank, öğrencilerle sohbet edip taleplerini de dinlediği ziyaretin ardından gençlerle bir araya geldi.

Bakan Varank'a ziyareti sırasında Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da eşlik etti.

YORUMLAR
500
BAKAN VARANK ARNAVUTKÖY'DE BAKAN VARANK ARNAVUTKÖY'DE AB ülkelerinin enerji bakanları olağanüstü toplantıda bir araya gelecek AB ülkelerinin enerji bakanları olağanüstü toplantıda bir araya gelecek
Kaynak: AA

Mustafa Varank, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Arnavutköy Bilişim Akademisine ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un duş paylaşımı tam not aldı
19:53 Sedat Peker'in iddiaları Ümit Özdağ'ı harekete geçirdi! Suç duyurusunda bulunacağını açıkladı
19:48 Haaland takımına hayat verdi! Manchester City, 2-0'dan dönüp kazandı
19:36 Türkiye'de balıkçıların ağına takılmıştı! 30 kişiyi aynı anda öldürecek güce sahip olduğu ortaya çıktı
19:36 Sedat Peker'in SPK iddialarıyla ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Suç duyusunda bulunacağız
19:05 Liverpool'dan tarihe geçen galibiyet! Bournemouth kalesine gol olup yağdı
18:35 Genç kızdan akılalmaz itiraf: Annem Afrika'ya gidip erkeklerle ilişkiye giriyor
18:24 Suriye'ye operasyon ne zaman? İletişim Başkanı Fahrettin Altun yanıtladı
18:09 Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi yaşanıyor
17:49 Trabzonspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 20:26:18. #1.13#
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Arnavutköy Bilişim Akademisine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement