TOGG'la ilgili Bakan Mustafa Varank'tan dikkat çeken açıklama: Rakiplerine göre çok ucuz olacak - Son Dakika
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TOGG'la ilgili Bakan Mustafa Varank'tan dikkat çeken açıklama: Rakiplerine göre çok ucuz olacak

11.10.2022 11:09

OGG'un 29 Ekim'de seri üretimine başlanacağını belirterek önemli açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Araçlar yıl sonuna kadar teste gidecek. TOGG fabrikası 2025 yılında tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak. Rakiplerine göre çok ucuz olacak, daha az bakıma ihtiyaç duyacak" ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil TOGG için geri sayım başladı. 2023'ün ilk aylarında yollarda olması beklenen TOGG'la ilgili her geçen gün yeni bir gelişme daha yaşanıyor. TOGG, önümüzdeki haftalarda yeni C-SUV elektrikli ve yerli otomobilinin seri üretimine başlayacak.

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TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Dördü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri, toplam 6 adet şarj cihazımızı, İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu HighWay Dinlenme Tesisi'ne kurduk. Tüm elektrikli araç kullanıcıları bu cihazları pek yakında kullanabilecek." ifadeleri kullanıldı.

"RAKİPLERİNE GÖRE ÇOK UCUZ OLACAK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise bugün yaptığı açıklamalarda, TOGG'un fiyatı ile ilgili detay verdi. Varank, "Rakiplerine göre çok ucuz olacak. Daha az bakım masrafı olacak. TOGG 29 Ekim'de seri üretime başlayacak. Yıl sonuna kadar üretilen araçlar teste gidecek. TOGG fabrikası 2025 yılında tam kapasite çalışmaya başlayacak." dedi.

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Mustafa Varank, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOGG'la ilgili Bakan Mustafa Varank'tan dikkat çeken açıklama: Rakiplerine göre çok ucuz olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOGG'la ilgili Bakan Mustafa Varank'tan dikkat çeken açıklama: Rakiplerine göre çok ucuz olacak - Son Dakika
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