Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 4 Ayda 5 Bin 122 Yatırım Teşvik Belgesi Düzenledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yılın eylül-aralık döneminde 5 bin 122 yatırım teşvik belgesi düzenledi.
Bakanlığın, 1 Eylül-31 Aralık 2023 tarihlerinde verdiği yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 4 aylık dönemde çeşitli sektörlerde 5 bin 122 yatırım için teşvik belgesi hazırlandı.
Öte yandan, 242 yatırım teşvik belgesi iptal edilirken söz konusu dönemde 1152 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verildi.
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Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, yaklaşık 17 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşanıyor. Tır şoförleri günlerce sırada beklemek zorunda kalıyor ve bu durum zorlu ve yorucu bir deneyim oluyor.
Erzincan'daki çarşı ve pazarlarda Ramazan ayıyla özdeşleşmiş hurma satışa sunuldu. Kilosu 70 ile 300 lira arasında değişen 15 çeşit hurma, vatandaşlar tarafından ilgi görmektedir. Hurmanın kalitesi fiyatından ziyade geldiği yere göre değişmektedir. Esnaf, hurma fiyatlarını düşürerek vatandaşların alım gücüne uygun hale getirmiştir.
Erzincan'da Ramazan ayı dolayısıyla oluşan hareketlilik, özellikle pazar yerlerini hareketlendirdi. Kahvaltılıklar, hurma, kuruyemiş ve meyve çeşitleri ilgi görürken, tulum peyniri sahurda tercih ediliyor. Esnaf, bu ayın bereketli olduğunu ve işlerin iyi gittiğini belirtiyor.
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Ramazan ayına 1 gün kala Bayburt'ta vatandaşlar pazarlarda yoğun bir şekilde alışveriş yapıyor. Semt pazarları ve marketlerde Ramazan ayı için sebze, meyve ve süt ürünleri fiyatları da artış gösteriyor.
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