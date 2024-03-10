Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 4 Ayda 5 Bin 122 Yatırım Teşvik Belgesi Düzenledi

Elazığ'ın tarihi Palu ilçesinde kelekler zamana ve teknolojiye direniyor

Elazığ'ın tarihi Palu ilçesinde kelekler, Fırat Nehri üzerinde bir dönemler ulaşımın vazgeçilmezi olan bu geleneksel araçla balıkçılara ekmek kapısı olmaya devam ediyor. Barajların yapımı ve yeni teknolojik ulaşım araçlarının yaygınlaşmasıyla keleklerin sayısı azalırken, 45 yaşındaki Mehmet Şekerci kelekle balıkçılık faaliyetlerini sürdürüyor. Kelekçilik, tarihten günümüze geleneksel bir şekilde devam ediyor ve hatta birçok türküye de konu olmuştur.