Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 4 Ayda 5 Bin 122 Yatırım Teşvik Belgesi Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 4 Ayda 5 Bin 122 Yatırım Teşvik Belgesi Düzenledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1 Eylül-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 5 bin 122 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Ayrıca, 242 yatırım teşvik belgesi iptal edilirken, 1152 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verildi.

10.03.2024 09:45  Güncelleme: 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yılın eylül-aralık döneminde 5 bin 122 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Bakanlığın, 1 Eylül-31 Aralık 2023 tarihlerinde verdiği yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 4 aylık dönemde çeşitli sektörlerde 5 bin 122 yatırım için teşvik belgesi hazırlandı.

Öte yandan, 242 yatırım teşvik belgesi iptal edilirken söz konusu dönemde 1152 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verildi.

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aralık, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 4 Ayda 5 Bin 122 Yatırım Teşvik Belgesi Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Tırların Oluşturduğu Kuyruk
    11:04 Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Tırların Oluşturduğu Kuyruk

    Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, yaklaşık 17 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşanıyor. Tır şoförleri günlerce sırada beklemek zorunda kalıyor ve bu durum zorlu ve yorucu bir deneyim oluyor.

  • Ramazan ayı ile özdeşleşmiş hurma tezgahta yerini aldı
    10:53 Ramazan ayı ile özdeşleşmiş hurma tezgahta yerini aldı

    Erzincan'daki çarşı ve pazarlarda Ramazan ayıyla özdeşleşmiş hurma satışa sunuldu. Kilosu 70 ile 300 lira arasında değişen 15 çeşit hurma, vatandaşlar tarafından ilgi görmektedir. Hurmanın kalitesi fiyatından ziyade geldiği yere göre değişmektedir. Esnaf, hurma fiyatlarını düşürerek vatandaşların alım gücüne uygun hale getirmiştir.

  • Erzincan'da Ramazan Ayı Hareketliliği Esnafa Can Suyu Oldu
    10:46 Erzincan'da Ramazan Ayı Hareketliliği Esnafa Can Suyu Oldu

    Erzincan'da Ramazan ayı dolayısıyla oluşan hareketlilik, özellikle pazar yerlerini hareketlendirdi. Kahvaltılıklar, hurma, kuruyemiş ve meyve çeşitleri ilgi görürken, tulum peyniri sahurda tercih ediliyor. Esnaf, bu ayın bereketli olduğunu ve işlerin iyi gittiğini belirtiyor.

  • Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama var
    10:44 Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama var

    31 Mart seçimleri öncesinde kamuoyunda emekli maaşlarının ve asgari ücretin artırılacağına yönelik beklentiler oluşurken, konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bütçenin sonsuz olmadığına vurgu yaptı. Yılmaz, "Elimizdeki imkanları kullanarak adımlar attık. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomimiz büyüdükçe emeklilerimiz başta olmak üzere bütün kesimlere dönük aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz" dedi.

  • Bayburt'ta Ramazan Ayı Alışverişi Yoğunlaşıyor
    10:36 Bayburt'ta Ramazan Ayı Alışverişi Yoğunlaşıyor

    Ramazan ayına 1 gün kala Bayburt'ta vatandaşlar pazarlarda yoğun bir şekilde alışveriş yapıyor. Semt pazarları ve marketlerde Ramazan ayı için sebze, meyve ve süt ürünleri fiyatları da artış gösteriyor.

  • Elazığ'ın tarihi Palu ilçesinde kelekler zamana ve teknolojiye direniyor
    10:27 Elazığ'ın tarihi Palu ilçesinde kelekler zamana ve teknolojiye direniyor

    Elazığ'ın tarihi Palu ilçesinde kelekler, Fırat Nehri üzerinde bir dönemler ulaşımın vazgeçilmezi olan bu geleneksel araçla balıkçılara ekmek kapısı olmaya devam ediyor. Barajların yapımı ve yeni teknolojik ulaşım araçlarının yaygınlaşmasıyla keleklerin sayısı azalırken, 45 yaşındaki Mehmet Şekerci kelekle balıkçılık faaliyetlerini sürdürüyor. Kelekçilik, tarihten günümüze geleneksel bir şekilde devam ediyor ve hatta birçok türküye de konu olmuştur.

  • Erzincan'da Ramazan Pidesi Fiyatı 15 TL
    10:22 Erzincan'da Ramazan Pidesi Fiyatı 15 TL

    Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Erzincan'da sofraların vazgeçilmezi olan ramazan pidesinin fiyatı belirlendi. Fırın işletmecisi Kenan Aydın, 280 gram ramazan pidesinin 15 TL, yumurtalı susamlı ramazan pidesinin ise 280 gram 20 TL olacağını açıkladı. Aydın, makul ölçüde fiyat belirlediklerini ve kimsenin mağdur olmaması için bu fiyatları belirlediklerini ifade etti.

  • Malatya Kayısısı İhracatı Yükselişe Geçti
    10:17 Malatya Kayısısı İhracatı Yükselişe Geçti

    Malatya kayısısında meydana gelen depremler nedeniyle ihracat gerilese de, yılın ilk iki ayında artış yaşandı. 2024 yılında ocak ve şubat döneminde 13 bin 19 ton ihracat gerçekleştirilirken, 76 milyon 474 bin dolar gelir elde edildi. Malatya kayısısı, Avrupa pazarlarında da yerini korumaya devam ediyor.


10:44 Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacak mı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan açıklama var Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama var
10:21 Polat çiftinin kızları Nilda, Bakan Yerlikaya’ya seslendi: Sesimizi duyun, ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz Polat çiftinin kızları Nilda, Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Sesimizi duyun, ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz
08:55 Dünya futbolunu sarsan iddia: Brezilyalı yıldız Dani Alves cezaevinde intihar etti Dünya futbolunu sarsan iddia: Brezilyalı yıldız Dani Alves cezaevinde intihar etti
08:21 Biden: Netanyahu İsrail’e artık faydadan çok zarar veriyor Biden: Netanyahu İsrail'e artık faydadan çok zarar veriyor
08:17 Bozdağ: TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir Bozdağ: TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir
10:01 Göçmen kaçakçılarına Kalkan 14 operasyonu: 25 gözaltı Göçmen kaçakçılarına Kalkan 14 operasyonu: 25 gözaltı
09:43 Yavaş: Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor, bütün yaşananları 1 Nisan’dan sonra açıklayacağım Yavaş: Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor, bütün yaşananları 1 Nisan'dan sonra açıklayacağım
08:31 4 ilde Mahzen 8 operasyonu: Agit Akan çetesi çökertildi 4 ilde Mahzen 8 operasyonu: Agit Akan çetesi çökertildi
07:39 Esenyurt’ta 11 katlı rezidansta yangın mahsur kalan 40 kişiyi itfaiye tahliye etti Esenyurt'ta 11 katlı rezidansta yangın; mahsur kalan 40 kişiyi itfaiye tahliye etti
07:35 190 kilometre hızla direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti 190 kilometre hızla direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti
07:15 İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
00:41 Esli eşinin katlettiği Mervegül Bayer’in gelinliğini annesi yaktı Esli eşinin katlettiği Mervegül Bayer'in gelinliğini annesi yaktı
00:21 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının uzatılması enflasyonun gidişine bağlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının uzatılması enflasyonun gidişine bağlı
00:17 F-35A, nükleer silah taşıma onayı alan ilk 5. nesil savaş jeti oldu F-35A, nükleer silah taşıma onayı alan ilk 5. nesil savaş jeti oldu
23:48 Çağla Şikel’in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Filican ile evlendi Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Filican ile evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 11:11:00. #1.13#
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 4 Ayda 5 Bin 122 Yatırım Teşvik Belgesi Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement