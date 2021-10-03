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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ağustosta 927 yatırım teşvik belgesi verdi - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ağustosta 927 yatırım teşvik belgesi verdi

03.10.2021 08:18
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ağustosta 927 yatırım teşvik belgesi verdi, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ağustosta 927 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ağustosta 927 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Bakanlığın, ağustos ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ağustosta 927 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 16 milyar 955 milyon 19 bin 854 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 28 bin 909 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 2 milyar 115 milyon 490 bin 751 lira olan ve 8 bin 56 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 183 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 215 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 466 milyon 540 bin 724 lira, istihdam edilenlerin sayısı da 8 bin 146 oldu.

İstihdam, Yatırım, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ağustosta 927 yatırım teşvik belgesi verdi - Son Dakika Ekonomi


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