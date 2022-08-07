Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı haziranda 1335 yatırım teşvik belgesi verdi - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı haziranda 1335 yatırım teşvik belgesi verdi

07.08.2022 09:12
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı haziranda 1335 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, haziran ayında 1335 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, haziran ayında 1335 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Bakanlığın, Haziran 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ayda 1335 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 52 milyar 258 milyon 788 bin 197 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 37 bin 519 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 311 milyon 178 bin 976 lira olan ve 643 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 34 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 261 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 186 milyon 712 bin 337 lira, istihdam edilenlerin sayısı 11 bin 337 oldu.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı haziranda 1335 yatırım teşvik belgesi verdi - Son Dakika

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