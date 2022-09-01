Rafadan Tayfa bu kez "Teknolojik Tayfa" olarak Sur Yapı Marka AVM'de

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi çalışmaları kapsamında düzenlenen "Rafadan Tayfa, Teknolojik Tayfa" müzikli gösteri etkinliği, 3 Eylül'de Sur Yapı Marka AVM'de çocuklarla buluşacak.

Sur Yapı Marka AVM'den yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın yeni markası Sur Yapı Marka AVM, çocukları ve aileleri "Rafadan Tayfa, Teknolojik Tayfa" isimli müzikli gösteriye davet ediyor.

3 Eylül'de 19.00 ve 21.00 saatlerinde ayrı iki seans olarak sahnelenecek ücretsiz müzikli gösteri, çocukları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi ile tanıştırmayı, bu konuda bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin yerli üretim, yapay zeka, bilim tarihi, planetaryum (Gök evi), robotik kodlama, teknoloji üreten bir nesil, havacılık ve uzay teknolojileri başlıkları altında işleneceği "Rafadan Tayfa, Teknolojik Tayfa", özgün senaryo, müzik, tasarım ve prodüksiyonla hazırlandı.

Aynı zamanda pedagojik bir yaklaşımla tasarlanan müzikli gösteri, tüm Sur Yapı Marka AVM ziyaretçilerinin katılımına açık olacak.