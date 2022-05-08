Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı martta 971 yatırım teşvik belgesi verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı martta 971 yatırım teşvik belgesi verdi

08.05.2022 09:14
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı martta 971 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mart ayında 971 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mart ayında 971 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Bakanlığın, Mart 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ayda 971 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 40 milyar 695 milyon 139 bin 80 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 27 bin 201 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 5 milyar 571 milyon 832 bin 299 lira olan ve 18 bin 143 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 445 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 286 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 10 milyar 237 milyon 877 bin 919 lira, istihdam edilenlerin sayısı 13 bin 595 oldu.

Tutarıyla öne çıkan yatırımlar

Martta en yüksek tutarlı teşvik belgesi, 10 milyar 250 milyon lira ile Fraport TAV Antalya Yatırım Yapım ve İşletme AŞ'nin yatırımı için düzenlendi. Şirket, Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki havaalanı yapım ve işletme hizmetleri için yatırım yapacak.

Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ'ye verilen teşvik belgesi, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 3 milyar 788 milyon 131 bin 466 liralık yatırımı, yıllık 4 bin hibrit otomobil ve 5 bin 500 otomobil üretimini kapsıyor.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki temizlik, tuvalet, havlu kağıdı ve peçete üretimine yönelik 1 milyar 241 milyon 476 bin 48 liralık yatırımı için teşvik belgesi aldı.

YORUMLAR
500
Cumhuriyet Gazetesi 98 Yaşında... Alev Coşkun: 'Mumcu Ne Diyordu 'Ey Halkım, Unutma Bizi', Şimdi Bu Gazetenin Mutfağında Onu Unutmayan Gençler Var' Cumhuriyet Gazetesi 98 Yaşında... Alev Coşkun: 'Mumcu Ne Diyordu 'Ey Halkım, Unutma Bizi', Şimdi Bu Gazetenin Mutfağında Onu Unutmayan Gençler Var' 8 Mayıs günlük burç yorumları! Bugün burçları neler bekliyor? 2022 astroloji haritanıza göre günlük, haftalık yükselen burç yorumları... 8 Mayıs günlük burç yorumları! Bugün burçları neler bekliyor? 2022 astroloji haritanıza göre günlük, haftalık yükselen burç yorumları...

İstihdam, Yatırım, Gazete, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı martta 971 yatırım teşvik belgesi verdi - Son Dakika


Son Dakika
09:04 Dünya Sağlık Örgütü, Ukrayna'da "savaş suçu" kanıtlarını toplamaya başladı
09:02 İzmir'de yamaçtan kopan kaya parçası apartmana çarptı, bir oda darmadağın oldu!
00:31 Kılıçdaroğlu: Yaşam enerjimizi çaldılar ama kazanıyoruz! Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın
04:48 Şarkı söylediği sırada yere düşen Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı
08:26 Netflix'te haftanın en çok izlenen 10 dizisi açıklandı
08:29 Rusya'dan Ukrayna'ya "İskender" darbesi: ABD'nin silah ve askeri araç desteği füzeyle yok edildi
08:26 Trabzonspor, şampiyonluğunu bugün Yenikapı'da kutlayacak! İşte İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar
08:24 Alkol alan arkadaş grubunun tartışmasında silahlar patladı: Başından vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi
08:20 Süper Lig'de sezonun son derbisi bu akşam oynanacak: İşte Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
08:06 Zonguldak'ta kan donduran olay! Oğlunun boğazını kesmeye çalışan baba cezaevinde canına kıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 09:20:17. #1.13#
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı martta 971 yatırım teşvik belgesi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement