Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3 ayaklı "yeşil" projeyle fındığın değerini artıracak - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3 ayaklı "yeşil" projeyle fındığın değerini artıracak

08.09.2022 15:55
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3 ayaklı "yeşil" projeyle fındığın değerini artıracak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'de tarımsal ihracatın en önemli kalemlerinden olan fındık için 3 ayaklı yeşil ve entegre bir projeyi hayata geçiriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'de tarımsal ihracatın en önemli kalemlerinden olan fındık için 3 ayaklı yeşil ve entegre bir projeyi hayata geçiriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde en kaliteli fındıkların yetiştirildiği şehirlerden Giresun'da, Avrupa Birliği INNOFOOD Projesi kapsamında, Gıda Araştırma, Test ve Analiz Merkezi (GATAM), fındık kurutma aracı ve lisanslı fındık deposu, entegre bir proje olarak hayata geçiriliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin değerlendirmesinde, GATAM'ın, bölgenin en büyük test ve analiz merkezi olduğunu ve bu yıl içinde faaliyete başlayacağını ifade etti.

GATAM'ın yaklaşık 1000 metrekare kapalı alan üzerinde kurulu bir tesis olacağına dikkati çeken Varank, merkezde fındığın yanı sıra çay, süt ürünleri, sebze, meyve ve deniz ürünlerinin de test ve analizlerinin yapılacağını bildirdi.

Fındık kurutma aracının da Türkiye'de bir ilk olacağını belirten Varank, "Fındık kurutma aracı, bölgenin en büyük ihracat ürünü olan fındığın en az kayıp ve en yüksek kaliteyle kurutulmasını sağlıyor. 6 saatte yaklaşık 2 ton fındık kurutma kapasitesine sahip. Araçla, ürün kayıplarının en aza indirilmesi hedefleniyor." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Giresun'da INNOFOOD Projesi ile kurulumu süren tesis ve sistemlerde incelemelerde de bulundu. Projenin bir ayağını Giresun'un oluşturduğuna işaret eden Varank, INNOFOOD Projesi ile Avrupa Birliği ve Türkiye'de daha katma değerli yiyecek ve içecek ürünlerinin geliştirileceğini kaydetti.

Fındık kurutma aracını da proje kapsamında Giresun Ticaret Borsası ile geliştirdiklerini aktaran Varank, söz konusu aracın, güneş panelleriyle, yeşile ve çevreye saygılı bir şekilde fındığı kuruttuğu bilgisini paylaştı.

Varank, aracın bu sene kullanılmaya başlanacağını ifade ederek, "Fındık bu şehir için önemli ve değerli. Fındıkla ilgili çalışmalara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak destek vermeye devam ediyoruz. GATAM ve kurutma aracına AB ile birlikte yaklaşık 9 buçuk milyon avro destek verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Lisanslı fındık deposunun da Türkiye'de ilk ve tek olduğunun altını çizen Varank, vatandaşların ürünlerini burada saklayabileceğini aktardı.

Varank, ayrıca lisanslı depoya konulan ürünler üzerinden vatandaşların bankadan uygun kredi kullanabileceğine dikkati çekerek, ürünün karşılığında alınan belgeyle ticaret yapabildiğini de belirtti.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Giresun, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3 ayaklı 'yeşil' projeyle fındığın değerini artıracak - Son Dakika

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