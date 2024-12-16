Şanghay Enstitüsü'ne Altın Ödül

Ekonomi

Şanghay Nükleer Mühendislik Araştırma ve Tasarım Enstitüsü, Sri Lanka'da düzenlenen 49. Uluslararası Kalite Kontrol Çemberleri Kongresi'nde altın ödül kazandı.

Şanghay Nükleer Mühendislik Araştırma ve Tasarım Enstitüsü, 12-13 Kasım tarihleri arasında Sri Lanka'da düzenlenen 49. Uluslararası Kalite Kontrol Çemberleri Kongresi'nde (ICQCC) uluslararası altın ödülünü kazandı. Dijital tasarım ve proses değişim mühendisliği kavramlarını uygulayan şirket, üç boyutlu modellerin modelleme süresini kısaltma, tasarım yinelemelerinin aldığı zamanı kısaltma ve tasarım kalitesini ve verimliliğini artırma konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL