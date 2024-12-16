Şanghay Enstitüsü'ne Altın Ödül - Son Dakika
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Ekonomi

Şanghay Enstitüsü'ne Altın Ödül

Şanghay Nükleer Mühendislik Enstitüsü, Sri Lanka'da düzenlenen kongrede uluslararası altın ödül kazandı.

16.12.2024 12:07
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Şanghay Nükleer Mühendislik Araştırma ve Tasarım Enstitüsü, Sri Lanka'da düzenlenen 49. Uluslararası Kalite Kontrol Çemberleri Kongresi'nde altın ödül kazandı.

Şanghay Nükleer Mühendislik Araştırma ve Tasarım Enstitüsü, 12-13 Kasım tarihleri arasında Sri Lanka'da düzenlenen 49. Uluslararası Kalite Kontrol Çemberleri Kongresi'nde (ICQCC) uluslararası altın ödülünü kazandı. Dijital tasarım ve proses değişim mühendisliği kavramlarını uygulayan şirket, üç boyutlu modellerin modelleme süresini kısaltma, tasarım yinelemelerinin aldığı zamanı kısaltma ve tasarım kalitesini ve verimliliğini artırma konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sri Lanka, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şanghay Enstitüsü'ne Altın Ödül - Son Dakika

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