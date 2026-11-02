SANKON, Türk şirketlerinin Polonya'da olumsuz etkilenebileceğini bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

SANKON, Türk şirketlerinin Polonya'da olumsuz etkilenebileceğini bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Polonya'daki siyasi gelişmelerin Türk şirketlerini olumsuz etkileyebileceği endişesini dile getirdi. Cevahiroğlu, gelişmelerin yakından takip edilmesini ve ticari faaliyetlerin etkilenmemesi için hassasiyet gösterilmesini istedi.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Polonya'da yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle bu ülkede faaliyet gösteren veya ticari ve ekonomik ilişkileri bulunan Türk şirketlerinin, olumsuz etkilenebileceğini belirterek, "Polonya'daki gelişmelerin yakından takip edilmesini ve iş insanlarının mevcut ve gelecekteki ticari faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Cevahiroğlu yazılı açıklamasında, Polonya'da yaşanan siyasi gelişmeleri büyük bir dikkatle ve endişeyle takip ettiklerini bildirdi.

Polonya'nın siyasi ve ekonomik istikrarının korunmasının, yalnızca Polonya açısından değil, bu ülkede faaliyet gösteren yabancı yatırımcılar, şirketler ve uluslararası ticari ilişkiler bakımından da büyük önem taşıdığına işaret eden Cevahiroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Polonya'da faaliyet gösteren veya bu ülkeyle ticari ve ekonomik ilişkileri bulunan Türk şirketlerinin, yaşanan gelişmelerden olumsuz etkilenebileceği, yatırımlar, ticari faaliyetler, iş süreçleri ve ekonomik ilişkiler bakımından çeşitli sorunlarla karşılaşabileceği yönünde endişelerimiz bulunuyor. SANKON olarak, Türk iş dünyasının uluslararası yatırımlarının ve ticari faaliyetlerinin güvence altında olmasını, iş insanlarımızın ve Türk şirketlerimizin hukuki ve ekonomik açıdan herhangi bir mağduriyet yaşamamasını son derece önemli görmekteyiz. Bu çerçevede, Polonya'daki gelişmelerin yakından takip edilmesini ve iş insanlarının mevcut ve gelecekteki ticari faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesini temenni ediyoruz."

Kaynak: AA
EkonomiPolonyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AVM’de şoke eden görüntü Tokat atan kadını yere serdi AVM'de şoke eden görüntü! Tokat atan kadını yere serdi
Bir dönem çok popülerdi Oyuncu Kaan Girgin’in son görüntüsü dikkat çekti Bir dönem çok popülerdi! Oyuncu Kaan Girgin’in son görüntüsü dikkat çekti
Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı
2027’de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar 2027'de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar
Real Madrid’de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor Arda yine kasayı doldurdu Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu
Ne olacak bu takımın hali Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular Ne olacak bu takımın hali! Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular
10:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
10:33
Sen neymişsin be Conceiçao Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
Sen neymişsin be Conceiçao! Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
10:17
Midyeci Ahmet’e tepki yağıyor
Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor
09:45
Uçak kalktı geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü
Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
09:40
Sahte kanser ilacı operasyonu 11 ilde 650 milyon liralık vurgun
Sahte kanser ilacı operasyonu! 11 ilde 650 milyon liralık vurgun
09:11
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı Altında işler değişti
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 10:41:21. #7.13#
SON DAKİKA: SANKON, Türk şirketlerinin Polonya'da olumsuz etkilenebileceğini bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android