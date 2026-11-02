SANKON, Türk şirketlerinin Polonya'da olumsuz etkilenebileceğini bildirdi

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Polonya'da yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle bu ülkede faaliyet gösteren veya ticari ve ekonomik ilişkileri bulunan Türk şirketlerinin, olumsuz etkilenebileceğini belirterek, "Polonya'daki gelişmelerin yakından takip edilmesini ve iş insanlarının mevcut ve gelecekteki ticari faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Cevahiroğlu yazılı açıklamasında, Polonya'da yaşanan siyasi gelişmeleri büyük bir dikkatle ve endişeyle takip ettiklerini bildirdi.

Polonya'nın siyasi ve ekonomik istikrarının korunmasının, yalnızca Polonya açısından değil, bu ülkede faaliyet gösteren yabancı yatırımcılar, şirketler ve uluslararası ticari ilişkiler bakımından da büyük önem taşıdığına işaret eden Cevahiroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Polonya'da faaliyet gösteren veya bu ülkeyle ticari ve ekonomik ilişkileri bulunan Türk şirketlerinin, yaşanan gelişmelerden olumsuz etkilenebileceği, yatırımlar, ticari faaliyetler, iş süreçleri ve ekonomik ilişkiler bakımından çeşitli sorunlarla karşılaşabileceği yönünde endişelerimiz bulunuyor. SANKON olarak, Türk iş dünyasının uluslararası yatırımlarının ve ticari faaliyetlerinin güvence altında olmasını, iş insanlarımızın ve Türk şirketlerimizin hukuki ve ekonomik açıdan herhangi bir mağduriyet yaşamamasını son derece önemli görmekteyiz. Bu çerçevede, Polonya'daki gelişmelerin yakından takip edilmesini ve iş insanlarının mevcut ve gelecekteki ticari faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesini temenni ediyoruz."