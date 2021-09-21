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Şanlıurfa'da badem hasadı başladı - Son Dakika

Şanlıurfa'da badem hasadı başladı

21.09.2021 20:48

Şanlıurfa'da badem hasadı başladı Şanlıurfa bademi Adıyaman bademine rakip oluyor Badem üretiminde Adıyaman'a rakip olmaya hazırlanan Şanlıurfa'da hasat başladı.

Şanlıurfa'da badem hasadı başladı

Şanlıurfa bademi Adıyaman bademine rakip oluyor

ŞANLIURFA - Badem üretiminde Adıyaman'a rakip olmaya hazırlanan Şanlıurfa'da hasat başladı. Drone ile havadan çekilen badem bahçelerinde bu yıl yüksek verim bekleniyor.

Şanlıurfa'nın Hilvan ve Karaköprü ilçelerinde ekim alanı her yıl genişleyen badem, bölgede fıstığa alternatif ürün olarak yetiştiriliyor. Yaklaşık 20 bin dönüm arazi üzerinde Şanlıurfalı çiftçiler tarafından yetiştirilen badem, Adıyaman bademine rakip olmaya hazırlanıyor. Sert kabuklu ürünler arasında ekonomik değeri yüksek olan badem, çiftçinin de yüzünü güldürüyor. Tarlada geçen yıl kilosu 43 liradan toptan satılan badem içinin, bu yıl 50 liranın üzerinde bir fiyatla satılması bekleniyor. Yüksek rekolte bekleyen çiftçiler, işçiler tarafından yapılan hasadın hayırlı olmasını diledi.

Tarlada çalışarak okul harçlığını biriktirdiğini belirten geçici tarım işçisi Emine Bakay, "Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlaya geliyoruz. Akşam güneş batmaya yakın evimize dönüyoruz. Yevmiye olarak 60 lira alıyoruz. Biz kadınlar, ağaç altında badem topluyoruz. Daha önce erkekler tarafından bademler ağaçlardan sopalarla sökülüyor. Bizde arkalarından yerde topluyoruz. Burada çalışmak zor ama okula gittiğim için harçlığımı çıkarıyorum. Bazen ailem okul harçlığımı veremiyor. Ben de burada çalışarak okul harçlığımı çıkarıyorum" dedi.

"İş yorucu yevmiye az"

Tarlada çalışan işçilerden Muhittin Bakay, "Bademde hasat zamanı geldi. Bizde işçiler olarak hasat yapıyoruz. Genelde hasat Eylül ayında başlıyor. Şanlıurfa'da işçi yevmiyeleri az oluyor. Hava çok sıcak, işçiler çok yoruluyor buna rağmen yevmiyeler çok az oluyor. Şanlıurfa dışında mesela fındık işçilerinin yevmiyesi yüksektir. Burada ise fıstık olsun, badem olsun yevmiyeler az oluyor. Şanlıurfa dışında yevmiyeler nasılsa burada da öyle olsa iyi olur. Genelde burada yevmiye 60 liradır. Tarlada çalışanların çoğu öğrenci kesimidir. Okul harçlıklarını çıkarıyorlar" şeklinde konuştu.

"Bademe baya bir rağbet arttı"

Son 5 yıldır çiftçilerin tarlalarına badem fidanlarını ekerek bademe yöneldiğini aktaran çiftçi Abdülkerim Kaya, "Badem bahçemiz var. Sabahın erken saatlerinden itibaren işçileri tarlaya getiriyoruz. Burada hasat yapıldıktan sonra yine servislerle evlerine bırakıyoruz. Son 5 yıldan beri çiftçiler, tarlalarına badem ekmeye başladı. Baya bir rağbet var. Bu bölge çiftçisinin yüzde 50'si tarlalarına badem ağaçları ekti. Genelde burada su olmadığı için badem verimi yüksek oluyor. Fıstık ile verimi hemen hemen aynı geliyor. Badem Şanlıurfa'da yakında adından söz ettirecek. Geçen yıl saf badem 43 liradan alıcı buldu. Bu yıl 50 liranın üzerinde alıcı bulacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da badem hasadı başladı
Şanlıurfa'da badem hasadı başladı
Şanlıurfa'da badem hasadı başladı
Şanlıurfa'da badem hasadı başladı

Şanlıurfa, Adıyaman, Drone, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da badem hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi


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