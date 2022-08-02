Haliliye Belediyesi satın almak yerine üretiyor - Son Dakika
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Haliliye Belediyesi satın almak yerine üretiyor

02.08.2022 14:54
Haliliye Belediyesi satın almak yerine üretiyor

Şanlıurfa'da bir ilke daha imza atan Haliliye Belediyesi, bünyesindeki atölyeler ile satın almak yerine ürettiği kamelyaları şehre kazandırıyor.

Şanlıurfa'da bir ilke daha imza atan Haliliye Belediyesi, bünyesindeki atölyeler ile satın almak yerine ürettiği kamelyaları şehre kazandırıyor. Mehmet Canpolat'ın önem verdiği projelerden biri olan bu atölyeler ile büyük tasarruf sağlanıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın tasarruf sağlanması yönündeki talimatlarıyla çalışmalarını yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Şanlıurfa'da bir ilke daha imza attı.

Belediye bünyesinde kurulan araç bakım ve onarım atölyesi ile önceki yıllarda şehir dışına gönderilen iş makinalarının bakım ve onarımı ustalar tarafından yapılırken, yıllık büyük tasarruf sağlanıyor. Haliliye'nin geleceği için parklarda yürütülen rutin çalışmaların yanı sıra ilçeye kazandırılan bank ve piknik masalarının onarımı da belediye bünyesinde yapılıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ahşap iş atölyesinde deforme olan bank ve piknik masaları, onarım sonrası ilk günkü görünümüyle yeniden hizmete sunuyor. Şanlıurfa'da bir ilk olan atölyeler ile hem hizmette hızlı işleyişi hem de tasarrufu sağlayan Haliliye Belediyesi, parklara kazandırdığı kamelyaları da artık kendi bünyesinde yapıyor. Yemyeşil bir Haliliye için atölyelerde ustalar tarafından hazırlanan kamelyalar, parklara monte edilerek vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla kurulan bu atölyelerde büyük tasarruf sağlayan Haliliye Belediyesi, örnek bir belediyecilik anlayışı ile takdirleri topluyor. - ŞANLIURFA

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Haliliye Belediyesi meclis toplantısı yapıldı Haliliye Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
Kaynak: İHA

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haliliye Belediyesi satın almak yerine üretiyor - Son Dakika

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