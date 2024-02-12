Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Tarım Projeleri Kapsamında Buğday Tarlasına Gübre Atıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Tarım Projeleri Kapsamında Buğday Tarlasına Gübre Atıldı

Şanlıurfa\'da Büyükşehir Belediyesi Tarım Projeleri Kapsamında Buğday Tarlasına Gübre Atıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarım projeleri kapsamında, 250 dekarlık alanda ekilen buğday tarlasına gübre atıldı. Ziraat Mühendislerinin gözetiminde gerçekleştirilen gübreleme işlemi, buğdayın daha verimli olması amacıyla yapıldı.

12.02.2024 16:40  Güncelleme: 16:43
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Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi Tarım projeleri kapsamında, 250 dekarlık alanda ekilen buğday tarlasına gübre atıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı 250 dekarlık alanda ektiği buğdayın sulama ve ilaçlama çalışmalarının yanı sıra gübreleme işlemini de gerçekleştirdi.

Ziraat Mühendislerinin gözetiminde sulaması ve ilaçlaması yapılan buğdayın daha verimli olması amacıyla gübre verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ekip ve ekipmanlarıyla gerçekleştirilen gübreleme çalışmasında dünya standartlarına uygun şekilde gübre atıldı.

Gübreleme işleminin ardından sulama çalışmasına devam edilecek. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Tarım Projeleri Kapsamında Buğday Tarlasına Gübre Atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Tarım Projeleri Kapsamında Buğday Tarlasına Gübre Atıldı - Son Dakika
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