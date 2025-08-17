Şanlıurfa'da Şap Hastalığıyla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
Şanlıurfa'da Şap Hastalığıyla Mücadele Devam Ediyor

17.08.2025 12:37
Şanlıurfa'da şap hastalığına karşı yoğun aşılama ve küpeleme çalışmaları sürüyor, hayvan pazarları kapalı.

Şanlıurfa'da şap hastalığıyla mücadele ve hayvanları küpeleme çalışmaları devam ediyor.

Ülke genelindeki şap hastalığı riski nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, yaklaşık 2 ay önce 81 ilin Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine yazı göndererek ülke genelindeki hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığını bildirdi. Hastalığın önüne geçip yayılmasını önlemek için bütün illerde yoğun bir çalışma yürütüldü. Türkiye'de tarım ve hayvancılıkta önemli bir yer tutan Şanlıurfa'da da merkez ve tüm ilçelerdeki hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Sahaya inen veterinerler, hastalığın tedavisi ve yayılmaması için yoğun bir mesai harcadı. Yapılan çalışmalar neticesinde önemli bir mesafe kaydedildi. Şap hastalığının önüne geçmek için özel veterinerler de devreye sokuldu. Kırsal bölgeleri gezen veteriner hekimler hem küpeleme işlemi yapıyor, hem de Şap Hastalığı görülen hayvan olup olmadığı tespit ediyor.

Şap hastalığı hayvanları öldürüyor

Şap hastalığının kendi kırsal mahallelerine gelmediğini belirten kırsal Tavşan Mahallesi'nden Murat Korkmaz isimli vatandaş, "Hayvancılık yapılabilirse çok iyi bir şey. Şap Hastalığı yan köylerde var, Suruç'ta var ama bizde şu anda yok. Biz daha bir şey görmedik. Şap Hastalığı da çok pis bir şey, hayvanları mahvediyor, öldürüyor. O yüzden veteriner aşılama yapıyor" dedi.

Mahmut Korkmaz ise bölgelerinde Şap Hastalığı nedeniyle bir çok hayvanın öldüğünü ve üreticilerin zarar ettiğini belirtti.

Hayvanlara yaklaşmak yasak

İki tane inek besleyerek elde ettiği süt ürünlerini satarak geçimini sağlayan Zeynep Çakar, "Herhangi bir hastalığı hayvanlarımıza yaklaştırmıyorum. Elimizden geleni yapıyoruz. Hatırda hayvanların serin kalmaları için pervaneler var. Güvenlik kameraları var. Şap Hastalığıyla alakalı da özellikle dışarıdan hiçbir hayvanı yaklaştırmıyoruz, herhangi bir hayvanla temasta bulundurmuyoruz. Elimizden gelen bütün ilaçları alıp tedavilerini yaptırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayvan pazarları önümüzdeki günlerden itibaren açılır

Şap Hastalığının üstesinden geldiklerini söyleyen Veteriner Hekim Ahmet Özgür Yehlizade, "Şu anda yaptığımız işlemlerden birincisi aşılama, diğeri ise küpeleme. Aşılamayı bizzat gelip yerinde yapıyoruz. Özellikle bu dönemde Türkiye'de büyük bir salgına sebep olan Şap Hastalığının büyük bir kısmını kontrol altına alınmış bulunmaktayız. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre bu hafta sonuna kadar birkaç ilimize kapalı olan hayvan pazarlarının açılacağı söyleniyor. Türkiye genelinde aşılamanın özel ve kamuda çalışan veterinerler tarafından hızlıca yapılması hastalığın kontrol altına alınmasına neden oldu. Bir diğer konu olan küpeleme ile ilgili. Daha önce Tarım Bakanlığı küpeleme işlemlerini yürütüyordu ama şu anda Küçükbaş hayvanlarda Türk Veteriner Hekimler Birliği, büyükbaş hayvanlarda ise Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği yapıyor. Tabii bu yapılırken Özel veterinerlerden destek de alınıyor, bizler bu işi yapıyoruz. Gittiğimiz bütün çiftliklerde ev işletmelerinde ve aile işletmelerinde bütün küpeleme işlerini özel klinik sahipleri yapıyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Tarım, Son Dakika

09:03
