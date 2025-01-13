Şanlıurfa'da Seracılık Gelişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Şanlıurfa'da Seracılık Gelişiyor

Geniş Video İzle

Harran Ovası'nda su kaynakları ile seracılık artıyor, çiftçiler ihracata yöneliyor.

13.01.2025 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da seracılık ile çiftçinin yüzü gülüyor

ŞANLIURFA - Güneydoğu Anadolu Projesi ile Harran Ovası'nın ve çevresindeki tarım alanlarının suya kavuşması, Şanlıurfa'da seracılığı hızla geliştirdi. Bölgenin ılık geçen kışları ve Karaali'deki jeotermal kaynakların kullanımı, seracılığı cazip ve kazançlı bir sektör haline getirdi.

Harran Ovası'na ilk su 1995 yılında verildi. İlk sera 2000 yılında Harran ilçesinin Karaali bölgesinde kuruldu. Bugün ise 193 hektarlık bir alanda 447 çiftçi seracılıkla uğraşıyor. Bu gelişmeler sayesinde Şanlıurfa, yalnızca kendi ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda yurt içi ve yurt dışına da sebze ihracatı yapıyor.

Seralarda üretilen patlıcan, biber, domates ve salatalık gibi ürünler, özellikle kış aylarında piyasada az bulunan ürünler arasında yer alıyor. Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Tekçe, seracılığın avantajlarına dikkat çekerek, "Seracılıkta ürünler, en erken ilkbaharda yetişiyor en geç ise sonbaharda yetişiyor. Açık alanda yetişen sebzeler bittiği zaman seradaki ürünler yetişiyor. Piyasada o zaman ürün az oluyor dolayısıyla daha az fiyata gidiyor. Durum bu olunca seracılığı biz çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. Daha az alanda daha çok kar elde edilebilirler. Görüldüğü gibi kış ayları ortasında seralarda bu ürünler yetişiyor. Piyasada ürün olmadığı için yüksek fiyata alıcı buluyor. Tüm çiftçilerimize seracılığı tavsiye ederiz" dedi.

"İşimizi evimizin yanında yapıyoruz"

Suruç ilçesine bağlı kırsal Aybastı Mahallesi'nde sera üreticisi İbrahim Akkuş, "Suruç'ta son 3-5 yıldır seracılık meşhur oldu. Biz de bir tane sera yaptık. Biber, salatalık ekiyoruz. İyi bir iştir, ailecek içinde çalışıyoruz. Kışın ürün yetiştirdin mi karlıdır. Yazın olunca çok fazla kar olmuyor. Herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa\'da Seracılık Gelişiyor
Kaynak: İHA

Harran Ovası, Şanlıurfa, İhracat, Ekonomi, Harran, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da Seracılık Gelişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:46:12. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Seracılık Gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.