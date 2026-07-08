Tarım arazilerinin korunmasına yönelik yeni talimat - Son Dakika
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Tarım arazilerinin korunmasına yönelik yeni talimat

08.07.2026 14:19
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu'ndaki değişiklikler kapsamında tarım arazilerinin korunması, izinsiz yapılaşmanın önlenmesi ve cezaların artırılmasına yönelik tüm kurumlara talimat gönderdi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda yapılan değişikliklerin il genelinde etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara kapsamlı bir talimat gönderdi.

20 Haziran 2026 tarihli ve 33286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7584 sayılı Kanun ile 5403 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikler doğrultusunda hazırlanan yazıda, tarım arazilerinin korunması, amaç dışı kullanımın önlenmesi ve izinsiz yapılaşmaya karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Vali Hasan Şıldak imzasıyla gönderilen yazıda, tarım arazilerindeki izinsiz yapılaşmaların henüz başlangıç aşamasındayken kolluk kuvvetleri tarafından tespit edilerek gerekli işlemlerin başlatılması, özellikle kırsal alanlarda Jandarma ekiplerinin denetimlerini artırması, Kaymakamlıkların süreci yakından takip ederek kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlaması istendi.

Talimatta ayrıca, izinsiz yapıların yapımının durdurulmasının ardından inşaat faaliyetlerinin devam etmesine kesinlikle izin verilmemesi, belediyeler tarafından mühürleme ve yıkım işlemlerinin gecikmeksizin yerine getirilmesi ve Kanun'a aykırı olarak inşa edilen yapılara elektrik, su ve doğal gaz aboneliği verilmemesi gerektiği hatırlatıldı. Kanuna aykırı şekilde abonelik tesis eden kurum ve kuruluşlar hakkında yeni yasal düzenlemeyle getirilen idari yaptırımların uygulanacağına dikkat çekildi.

Kanunda yapılan değişikliklerle birlikte, tarım arazilerinin korunmasına yönelik yaptırımlar da önemli ölçüde artırıldı. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına ilişkin idari para cezası metrekare başına 10 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilirken, izinsiz yapılara elektrik, su ve doğal gaz aboneliği sağlayan kurum ve kuruluşlara her abonelik için 100 bin TL idari para cezası uygulanması hükme bağlandı. Ayrıca aykırı aboneliğin 30 gün içerisinde iptal edilmemesi halinde, aboneliğin devam ettiği her ay için ilave 100 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Vali Hasan Şıldak, daha önce sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada da vatandaşları yeni yasal düzenlemeler konusunda bilgilendirerek tarım arazilerinin korunmasının gelecek nesillere karşı ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulamış, verimli tarım topraklarının korunması ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi konusunda tüm vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini ifade etmişti.

Valilik tarafından gönderilen talimat doğrultusunda, Şanlıurfa genelinde 5403 sayılı Kanun hükümlerinin ilgili tüm kurumlar tarafından eksiksiz uygulanması, tarım arazilerinin korunmasına yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa Valiliği, Yerel Yönetim, Hasan Şıldak, Politika, Ekonomi, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım arazilerinin korunmasına yönelik yeni talimat - Son Dakika

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