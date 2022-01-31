Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 13,28-14,77 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|6,00
|6,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|13,28
|14,77
|Mısır
|Kg
|2,45
|3,90
|Buğday
|Kg
|4,95
|5,11
|Arpa
|Kg
|3,00
|3,20
|Kütlü pamuk
|Kg
|9,00
|21,98
|Preseli pamuk
|Kg
|27,00
|39,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|3,50
|3,74
Kaynak: AA
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