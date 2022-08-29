Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

29.08.2022 16:52
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 62,50 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 62,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
BuğdayKg6,60

7,50
MısırKg5,18

5,18
Kırmızı kabuklu mercimekKg12,21

12,21
Yeşil mercimekKg14,53

14,64
Preseli pamukKg32,70

62,50
ArpaKg6,50

6,50
İç fıstıkKg190,00

190,00
Kırmızı kabuklu fıstıkKg77,00

77,00

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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