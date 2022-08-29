Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 62,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,60
|7,50
|Mısır
|Kg
|5,18
|5,18
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|12,21
|12,21
|Yeşil mercimek
|Kg
|14,53
|14,64
|Preseli pamuk
|Kg
|32,70
|62,50
|Arpa
|Kg
|6,50
|6,50
|İç fıstık
|Kg
|190,00
|190,00
|Kırmızı kabuklu fıstık
|Kg
|77,00
|77,00
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