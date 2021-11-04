Şanlıurfa'ya liman kuruluyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın eşsiz doğal güzellikleri ile kent turizmine büyük bir katkı sağlayacak olan Takoran Vadisindeki liman inşaatında son aşamaya geldi.

Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini ön planda tutan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Siverek ilçesinde bulunan Takoran Vadisinde hayata geçirdiği 250 araçlık otoparkın ardından başladığı liman inşaatında son aşamaya geldi. Göbeklitepe ve 12 Tepeler ile adını dünyaya duyuran Peygamberler şehri Şanlıurfa, turizmde yeni rotalar oluşturma hedefi ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ile iç sularda ulaşımın yaygınlaştırılması hedefleniyor. Eşsiz güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Takoran Vadisi'ne gelen yerli ve yabancı turistlerin tekneler vasıtasıyla daha kapsamlı bir tur yapmalarına da imkan tanınacak. Büyükşehir belediyesi, yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki vadi de tur tekneleri için liman çalışmasında son aşamaya gelirken tur teknelerinin rahatlıkla park edebilecekleri limanın tamamlanıp hizmete açılması için personeller aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Baki Mahalle Muhtar Sıtkı Köprüdüz, vadide Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen hizmetlerden oldukça memnun olduklarını belirterek emeği geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e ve tüm ekibine teşekkür etti.