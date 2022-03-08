Şanlıurfalı kadınlar kooperatif çatısı altında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfalı kadınlar kooperatif çatısı altında buluştu

08.03.2022 16:32
Şanlıurfalı kadınlar kooperatif çatısı altında buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Hamarat Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi pazar yeri düzenlenen törenle açıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Hamarat Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi pazar yeri düzenlenen törenle açıldı. Kooperatif çatısı altında toplanan Şanlıurfalı kadınlar, pazar yerinde yöresel gıda ve el işi ürünlerinin satışını yapacak.

Şanlıurfalı kadınlar, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Hamarat Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya geldi. Kooperatif çatısı altında birleşen kadınlar, kente özgü isot ve domates salçası, patlıcan, domates ve kurutmalık biber ile yöresel gıda ve el işi ürünleri pazar tezgahlarında kendileri satışa sunacak. Haliliye İlçesi Ulubatlı Mahallesi Turgut Özal Parkında düzenlenen pazar yeri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, eşi Betül Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, eşi Fethiye Canpolat, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk ile çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı.

"Daha önce Çin'den ithal ediliyordu şimdi kadınlarımız üretiyor"

Kadınların istihdamına yönelik projeler hazırladıklarını ve Pazar payının oluşması için çalışma yaptıklarını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Bu güne kadar birçok Kadın Destek Merkezi açtık. Kadın destek merkezlerimizde üretimler olmaya başladı. Bu üretimlerimizi artık ticari manada halka açmamız gerekiyordu ve bunun ilk adımını burada başlattık. Burada kadınlarımız evde ürettikleri malzemelerle satacaklar. Üretilen bebekleri daha önce dışarıdan alıyorduk. Bir kısmı Çin'den ithal geliyordu. Şimdi kadın destek merkezimizin ürettikleri bebekleri alıyoruz. Kadınımızın ayakta durması, üretken olması ve ürettiğini de dışarıya satması, pazarlaması icap ediyor. Çok çeşitli üretimler var ama bunların önünü biz açacağız, bunları ticari hayata ve başka şehirlere biz taşıyacağız, e-ticareti kurduğumuz zaman dışa açılımımız çok daha fazla olacak. Kadınımızın mutluluğu için onun daha iyi bir yaşam şartına taşımak için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koymaya devam edeceğiz. Evinde isot yapan, kurutmalık kurutan bu pazarda satacak" diye konuştu.

Kooperatif çatısı altında toplanan kadınları tebrik eden Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise kadınlara her zaman öncelik tanıdıklarını söyledi. Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlayan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülendar Açanal, "Kadının güçlenmesi çok önemlidir. 2023'e giderken büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında sizin gibi güçlü kadınlarla beraber yol alacağız" diye konuştu.

Programın ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla alanda bulunan kadınlara karanfil verilirken projede emeği geçen kadınlara günün anısına plaket takdim edildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfalı kadınlar kooperatif çatısı altında buluştu
Şanlıurfalı kadınlar kooperatif çatısı altında buluştu
Şanlıurfalı kadınlar kooperatif çatısı altında buluştu
Şanlıurfalı kadınlar kooperatif çatısı altında buluştu

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da marketlere yönelik denetim yapıldı Şanlıurfa'da marketlere yönelik denetim yapıldı Yağ stoklayan marketlere ceza yağdı Yağ stoklayan marketlere ceza yağdı

Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi, Kooperatif, Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfalı kadınlar kooperatif çatısı altında buluştu - Son Dakika


Son Dakika
16:32 Müzisyen Pınar Eliçe, itirafıyla şaşırttı: Beni aldatan kocamı öldürmek istedim
16:24 Benzin ve motorin yeniden zamlandı! Benzin 1,07 lira, motorin 1,59 lira arttı
16:14 Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
15:26 8 Mart'ta da kadına yönelik şiddet durmadı! Boşanma davasından çıktı, kayınvalidesini bıçakladı!
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 16:39:30. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfalı kadınlar kooperatif çatısı altında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement