Sanofi'de Yeni Atama: Pelit Duman Genel Müdür Oldu

Ekonomi

Sanofi Tüketici Sağlığı İş Birimi Opella'da "Türkiye Genel Müdürlüğü" görevine Pelit Duman getirildi.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, Opella'da üst düzey bir atama gerçekleşti. Pelit Duman, Opella Türkiye Genel Müdürü ünvanıyla göreve başladı.

Opella Türkiye'nin stratejilerine, iş büyümesine ve operasyonlarına liderlik edecek Duman, şirketin pazar konumunu güçlendirmeye, organizasyon içindeki yüksek performanslı ve işbirliğine dayalı kültürü, ticari performansıyla artırmaya odaklanacak.

Türkiye ve Asya genelinde kapsamlı çalışmalar yürüten, sağlık ve tüketici sektörlerinde 15 yılı aşkın liderlik deneyimine sahip Duman'ın, Bahçeşehir Üniversitesinden MBA; Hacettepe Üniversitesinden Fransız Dili ve Edebiyatı lisans dereceleri bulunuyor.

Profesyonel kariyerine Abdi İbrahim firmasında "Tıbbi Tanıtım Uzmanı" olarak başlayan Duman, 2007'de perakende sektörüne geçerek Metro Cash&Carry ve Leroy Merlin'de pazarlama ve kategori yönetimi alanlarında çalıştı.

Son olarak Sandoz firmasında Singapur, Malezya ve Distribütör Pazarları Ülke Başkanı olarak görev yapan Pelit Duman, burada büyük ölçekli ticari operasyonları, iş dönüşümlerini ve ekipleri yönetti.