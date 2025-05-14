Sanofi'den ABD'ye 20 Milyar Dolar Yatırım Planı

NEW Fransız ilaç şirketi Sanofi, ABD'de 2030'a kadar en az 20 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilaç sektörüne yönelik tarifeleri açıklayacağını duyurması sonrasında ülkede yatırım yapacağını ilan eden şirketler arasına Sanofi de katıldı.

Sanofi'den yapılan açıklamada, şirketin 2030 yılına kadar ABD'de en az 20 milyar dolar yatırım yapma niyetinde olduğu belirtildi.

Bu kapsamda şirketin ABD'deki AR-GE harcamalarını önemli ölçüde artıracağı ifade edilen açıklamada, ayrıca hem Sanofi tesislerine doğrudan yatırımla hem de diğer yerli üreticilerle ortaklıklar kurarak ABD'deki üretim kapasitesinin genişletileceği aktarıldı.

Açıklamada, böylece şirket ilaçlarının ABD'de üretilmesinin sağlanacağı belirtilerek, planlanan yatırımların gelecek yıllarda ABD'nin birçok eyaletinde önemli sayıda yüksek maaşlı istihdam yaratmasının beklendiği kaydedildi.

Trump, ilaçlara yönelik tarife açıklayacağını söylemişti

Alüminyum, çelik ve otomobil gibi ürünlere yönelik sektörel tarifeleri duyuran Trump, ilaç sektörüne yönelik de "büyük" tarifelerin uygulanacağını bildirmişti.

Bu sayede diğer ülkelerdeki ilaç firmalarının tesislerini ABD'ye taşıyacağını savunan Trump, "Bunu duydukları zaman Çin'i terk edecekler. Diğer yerleri terk edecekler çünkü satış yapmak zorundalar. Ürünlerinin çoğu burada satılıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, şirketlerin üretimlerini ABD'de yapması durumunda tarife ile karşılaşmayacaklarını belirtmişti.

Geçen ay, ilaç şirketi Novartis, gelecek 5 yılda 23 milyar dolarlık yatırımla ABD'deki üretim ve AR-GE faaliyetlerini genişletmeyi planladığını duyurmuştu.

İsviçre merkezli ilaç şirketi Roche ise gelecek 5 yıl içinde ABD'de ilaç ve tanı alanında 50 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı.

Trump, pazartesi günü de ilaç fiyatlarının yüzde 30 ila 80 oranında düşürülmesini hedefleyen başkanlık kararnamesine imza atarak bu adımın Amerikan halkı için son yıllarda alınmış en önemli karar olduğunu belirtmişti.