Sanofi'nin PharmUp Girişimleri VivaTech 2025'te - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sanofi'nin PharmUp Girişimleri VivaTech 2025'te

12.06.2025 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanofi'nin PharmUp Programı mezunları, VivaTech 2025'te uluslararası yatırımcılarla buluştu.

Sanofi'nin yürüttüğü PharmUp Girişimcilik Programı'nın 6. dönem girişimleri, Paris'te düzenlenen uluslararası startup ve teknoloji fuarı VivaTech 2025'e katıldı.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, 2019'dan bu yana devam eden PharmUp programı kapsamında desteklenen girişimciler, 6. dönem Demo Day'in tamamlanmasının ardından VivaTech 2025'te uluslararası yatırımcılar, teknoloji profesyonelleri ve kurumlarla bir araya geldi.

Hızlandırma ve eğitim destekleri sunan programla her yıl girişimci mezunlar VivaTech'e katılma olanağına sahip oluyor.

Bu yıl fuara katılan girişimler arasında, bütüncül sağlık hizmetlerini dijital olarak sunan Hidoctor, AI destekli ebeveynlik platformuyla kişiselleştirilmiş rehberlik sağlayan Cubtale, küçük ölçekli sağlık işletmeleri için hasta edinimi ve klinik yönetimini dijitalleştiren Medibulut ile nörodejeneratif hastalıklarda ve bilişsel bozuklarda erken tanı ve kişiselleştirilmiş beyin sağlığı önerileri sunan Beynex yer aldı.

VivaTech'e yeni mezunların yanı sıra Sanofi'nin PharmUp projesinin tematik programlarından biri olarak ilk kez 2023'te başlatılan Care4Rare programının mezunları da davet edildi.

Nadir hastalıklarla mücadelede kişisel sterilizasyon çözümü sunan Inorare, mobil yapay zeka destekli ultrason teknolojisiyle erken kanser teşhisi sağlayan Pons ve doktorların yüklediği anonim hasta profillerini inceleyen, bugüne kadar yayınlanmış vaka çalışmalarıyla eşleşme sunan, doktorun teşhis ve tedavisini bilimsel kanıtlarla desteklemesini sağlayan yapay zeka tabanlı karar destek mekanizması RareSum, etkinliğe katılan Care4Rare mezunları arasında yer aldı.

Sanofi, Care4Rare programı ile Sağlık Bakanlığının "Nadir Hastalıklar Sağlık Strateji Belgesi ve Eylem Planı"na uygun birçok dijital çözüm ve paydaşlarla işbirliği fırsatları oluşturmayı, lizozomal depo hastalıkları başta olmak üzere nadir hastalıklar alanındaki hastaların tanı, tedavi ve günlük yaşam süreçlerindeki öncelikli sorunlarına girişimci gözüyle çözümler bulmayı hedefliyor.

PharmUp Girişimcilik Programı'na 2019'dan bu yana 300 girişim başvuru yaptı. Tedavi çözümlerinde çığır açan girişimlerin 27'si programdan mezun oldu, bu mezunlardan yüzde 87'si ise ürünlerini ticarileştirdi veya pazara sundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Sağlık, Paris, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanofi'nin PharmUp Girişimleri VivaTech 2025'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşkını emniyet kemeriyle boğarak öldürmüştü Yargıtay hapis cezasını bozdu Yasak aşkını emniyet kemeriyle boğarak öldürmüştü! Yargıtay hapis cezasını bozdu
Sokakta eşini bıçakla rehin aldı, vatandaş tek hamleyle kurtardı Sokakta eşini bıçakla rehin aldı, vatandaş tek hamleyle kurtardı
44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar 44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar
Bunu kimse tahmin edemezdi Osimhen’den Napoli’ye şok tehdit Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit
Körükten düşen kadın havalimanı çalışanı ağır yaralandı Körükten düşen kadın havalimanı çalışanı ağır yaralandı
Yüz ifadesine dikkat Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay Yüz ifadesine dikkat! Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
Ünlü oyuncu, telefonunu çalmaya çalışan hırsıza unutamayacağı bir ders verdi Ünlü oyuncu, telefonunu çalmaya çalışan hırsıza unutamayacağı bir ders verdi
Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler
Osimhen’in reddettiği Al-Hilal, En-Nesyri için çuvalla parayı anında verecek Osimhen'in reddettiği Al-Hilal, En-Nesyri için çuvalla parayı anında verecek
Haluk Şentürk’ün annesi hayatını kaybetti, sanat dünyası törende buluştu Haluk Şentürk'ün annesi hayatını kaybetti, sanat dünyası törende buluştu
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı

11:02
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
10:48
Hükümet, 600 bin kamu işçisi için zam teklifini yarın verecek
Hükümet, 600 bin kamu işçisi için zam teklifini yarın verecek
10:45
ABD’den vatandaşlarına uyarı: Irak’a seyahat etmeyin
ABD'den vatandaşlarına uyarı: Irak'a seyahat etmeyin
10:29
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Masada 3 farklı rakam var
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
16:37
Beşiktaş, Osayi’den sonra Fenerbahçe’nin bir yıldızını daha istiyor
Beşiktaş, Osayi'den sonra Fenerbahçe'nin bir yıldızını daha istiyor
16:12
Başörtülü kadın alınmadı denmişti Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı
Başörtülü kadın alınmadı denmişti! Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı
16:07
Dünya futbolu şokta 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti
Dünya futbolu şokta! 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti
16:06
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
16:04
Burcu Özberk, Bali’deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini açıkladı
Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini açıkladı
15:45
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
15:36
ABD’de CNN muhabiri protestolar sırasında can yayında gözaltına alındı
ABD'de CNN muhabiri protestolar sırasında can yayında gözaltına alındı
15:21
El bagajının fazla ağır olduğu söylenen kadın, sinir krizi geçirerek yerlere yattı
El bagajının fazla ağır olduğu söylenen kadın, sinir krizi geçirerek yerlere yattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 11:32:40. #7.13#
SON DAKİKA: Sanofi'nin PharmUp Girişimleri VivaTech 2025'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.