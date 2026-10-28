Şaphane'de birlik meclisi 2027 çalışma programı ve tahmini bütçeleri karara bağladı - Son Dakika
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Şaphane'de birlik meclisi 2027 çalışma programı ve tahmini bütçeleri karara bağladı

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Şaphane\'de birlik meclisi 2027 çalışma programı ve tahmini bütçeleri karara bağladı
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Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş başkanlığında, köy muhtarlarının katıldığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Ekim ayı meclis toplantısında 2027 çalışma programı ile 2027, 2028 ve 2029 tahmini bütçeleri görüşüldü. 2026 ek bütçesi değerlendirilip gündem maddeleri karara bağlandı.

Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş başkanlığında, birlik müdürü ve köy muhtarlarının katılımıyla 2026 Yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2027 yılı çalışma programı ele alınırken, 2027 yılı ile izleyen 2028 ve 2029 yıllarına ait tahmini bütçeler de görüşüldü. Ayrıca 2026 yılı ek bütçesi gündeme alınarak değerlendirildi.

Görüşmelerin ardından gündem maddeleri karara bağlandı.

Kaynak: İHA
Köylere Hizmet Götürme BirliğiPolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

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