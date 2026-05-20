Şaphane\'de Üzüm Bağları Kontrol Edildi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından üzüm bağlarında hastalık kontrolleri ile kiraz sineği tuzak kontrolleri gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında bağ ve bahçelerde hastalık ile zararlı takibi yapılırken, üreticilere alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Kontrollerde özellikle ürün verimini ve kalitesini olumsuz etkileyebilecek hastalık ve zararlılara karşı erken müdahalenin önemine dikkat çekildi. - KÜTAHYA