Şaphane Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Şaphane Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Şaphane Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024 olağan meclis toplantısı, Kaymakam İsmail Karakoç başkanlığında yapıldı. Toplantıda, meclis başkanlık divanı seçimi, faaliyet raporu okunması ve bütçe kesin hesabının görüşülmesi gibi konular ele alındı.

26.04.2024 08:52
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Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam ve Birlik Başkanı Kaymakam İsmail Karakoç başkanlığında yapılan toplantı Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını Kaymakam İsmail Karakoç'un yaptığı toplantı, meclis başkanlık divanı, encümen üyesi seçimi, 2023 yılı faaliyet raporunun okunması ve 2023 yılı bütçe kesin hesabının görüşülmesi ile devam etti.

Toplantı köy muhtarlarının dilek ve temennilerini dile getirmesinin ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Şaphane Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şaphane Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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