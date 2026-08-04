Şaphane Vişnesi İçin Tescil Çalışmaları

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde coğrafi işaret tescil süreci kapsamında önemli bir çalışma yürütülüyor.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, Şaphane Vişnesinin tescil çalışmaları kapsamında sahada denetim gerçekleştirdi. Ürünün kendine özgü özelliklerinin korunması, kalite standartlarının sürdürülebilmesi ve tescil sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi amacıyla yürütülen saha kontrollerinin titizlikle devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, Şaphane Vişnesi'nin coğrafi işaret tesciliyle birlikte hem ürünün değerinin artırılmasının hem de bölge üreticilerine ekonomik katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.