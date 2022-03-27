Sarıcaali köyünde kadın kooperatifi üretim merkezi kuruldu - Son Dakika
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Sarıcaali köyünde kadın kooperatifi üretim merkezi kuruldu

27.03.2022 15:25
Sarıcaali köyünde kadın kooperatifi üretim merkezi kuruldu

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde valilik ve kaymakamlığın destekleriyle kadın kooperatifi üretim merkezi kuruldu.

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde valilik ve kaymakamlığın destekleriyle kadın kooperatifi üretim merkezi kuruldu.

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Sarıcaali köyünü ziyaret ederek, kurulumu tamamlanan merkezde incelemelerde bulundu. Kadın üreticileri desteklemek amacıyla kurulan ve ekipman ihtiyaçları tamamlanan kooperatif merkezini gezen Kaymakam Güngör, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Güngör, "Kadınların iş gücünün ekonomiye yansıtılması, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Kadınların hayatın her alanında aktif bireyler olarak yer almasını sağlayacak projeleri, çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz. Bu bağlamda kooperatifimizin yapacakları faaliyetlerde yanlarında olacağız" dedi. - EDİRNE

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Kooperatif, Edirne, İpsala, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sarıcaali köyünde kadın kooperatifi üretim merkezi kuruldu - Son Dakika


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