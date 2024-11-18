Sarıcakaya'da Zeytin Hasadı Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Sarıcakaya'da Zeytin Hasadı Rekor Kırdı

Sarıcakaya\'da Zeytin Hasadı Rekor Kırdı

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde dönümden 2 ton zeytin hasadıyla çiftçiler mutlu oldu.

18.11.2024 11:07
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Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yapılan zeytin hasadında dönümden 2 ton ürün alınırken, çiftçiler bu durumun son yılların en iyi verimi olarak değerlendirdi.

Sarıcakaya ilçesi Laçin Mahallesi'nde yapılan zeytin hasadında ürün verimi açısından çiftçinin yüzü güldü. Dönümden 2 ton zeytin alan çiftçiler 6 ile 7 kilo üründen ise 1 litre zeytinyağı elde edildiğini aktardı. Çiğ zeytinin kilogram fiyatı ise pazarda 100 TL olarak belirlendi. Elle ve makinayla dikkatlice toplanan zeytinin verimi son yılların en iyisi olarak değerlendirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sarıcakaya'da Zeytin Hasadı Rekor Kırdı - Son Dakika

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