Sarıgöl'de 534 Kursiyere Sertifika - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıgöl'de 534 Kursiyere Sertifika

Sarıgöl\'de 534 Kursiyere Sertifika
24.07.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıgöl'de düzenlenen hayvan yetiştiriciliği kurslarını tamamlayan 534 kursiyer sertifikalarını aldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Kurslarını başarıyla tamamlayan 534 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Karacaali ve Beyharmanı mahallelerinde gerçekleştirilen programda üreticilerin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılmasının önemine dikkat çekildi.

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Karacaali ve Beyharmanı mahallelerinde düzenlenen Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Kurslarını başarıyla tamamlayan 534 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi.

Törene Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Muhittin Şen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mahmut Akcin, kurs öğretmenleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Programda konuşan Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, mesleki eğitimlerin üretime önemli katkılar sağladığını belirterek, "Kursiyerlerimizi tebrik ediyor, eğitimlerin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve görevlilere teşekkür ediyorum." dedi.

Kursu başarıyla tamamlayan 534 kursiyere sertifikaları protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, eğitimlerin ilçede hayvancılığın daha bilinçli ve verimli yapılmasına katkı sağlamasının hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de 534 Kursiyere Sertifika - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu Elazığ'da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu
Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi
Kylian Mbappe’ye ahlaksız teklif Telefon edip otel odasına çağırdı Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı
İşte Fatih Portakal’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
Filenin Sultanları yarı finalde Kanada’yı geriden gelerek yıktı Filenin Sultanları yarı finalde! Kanada'yı geriden gelerek yıktı
Reynmen kedisini sevmek isterken hastanelik oldu Reynmen kedisini sevmek isterken hastanelik oldu

09:59
Türkiye’nin gündemine oturan teyzenin yüzünü güldürdüler
Türkiye'nin gündemine oturan teyzenin yüzünü güldürdüler
09:28
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
09:20
Vincenzo Italiano’nun hareketi maçın önüne geçti
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti
08:48
Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike Hepsi toplatıldı
Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike! Hepsi toplatıldı
08:29
Fatma Soydaş’ın tutuklamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Fatma Soydaş'ın tutuklamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
06:45
ABD’den kritik hamle Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 10:22:16. #7.13#
SON DAKİKA: Sarıgöl'de 534 Kursiyere Sertifika - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.