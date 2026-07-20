Sarıgöl'de Beyaz Örtü Talebi Arttı - Son Dakika
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Sarıgöl'de Beyaz Örtü Talebi Arttı

Sarıgöl\'de Beyaz Örtü Talebi Arttı
20.07.2026 16:23
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Sıcak hava dalgası nedeniyle Sarıgöl'de beyaz kaneviçe örtü kullanımı ve satışı arttı.

Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda etkisini artıran sıcak hava dalgası, üzüm bağlarını korumak amacıyla kullanılan beyaz kaneviçe örtülere talebi artırdı. Üreticiler bağlarını örtmek için yoğun mesai harcarken, satışlarda da önemli artış yaşandı.

Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Sarıgöl Ovası'nda, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle üzüm bağlarında koruyucu beyaz kaneviçe örtü kullanımı arttı. Bağlarını güneş yanıkları ve muhtemel doğa olaylarından korumak isteyen üreticilerin yoğun talebi, örtü satışlarına da yansıdı.

Sarıgöl ve çevresinde yaklaşık 113 bin dekarlık alanda sürdürülen bağcılık faaliyetlerinde, temmuz ayının başından itibaren başlayan örtüleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlçe genelinde faaliyet gösteren özel firma yetkilileri, üzüm bağlarında kullanılan beyaz kaneviçe örtü satışlarında önemli artış yaşandığını belirtti.

Üzüm bağlarında kullanılan örtülerin üç ve beş yıl kullanım ömrüne sahip olduğunu belirten Hasan Hasırcı, sıcak hava nedeniyle salkımlarda güneş yanıkları oluşabildiğine dikkat çekti. Hasırcı, "Havaların çok sıcak gitmesi nedeniyle üzüm salkımlarında yanmalar meydana gelebiliyor. Bu nedenle beyaz kaneviçe örtülere talep oldukça arttı. Örtü bedelinin yüzde 25'ini üretici karşılıyor, kalan yüzde 75'lik kısmı ise Ziraat Bankası tarafından üreticinin talebine göre 3 ila 5 yıl arasında taksitlendiriliyor." dedi.

Öte yandan ilçede kurulan ekipler tarafından bağların örtülmesi çalışmaları yoğun şekilde sürdürülürken, beyaz örtüler sayesinde üzüm bağlarının aşırı sıcaklar ve olumsuz hava şartlarına karşı korunması hedefleniyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de Beyaz Örtü Talebi Arttı - Son Dakika

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