Sarıgöl\'de Don Olayı Üzüm Bağlarını Vurdu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün gece meydana gelen don olayı nedeniyle filizlenen üzüm bağları zarara uğradı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler zarar gören bağlarda hasar tespit çalışmalarına başladı.

Manisa'nın birçok bölgesindeki üreticiler sabaha don felaketiyle uyandı. Don felaketinin etkili olduğu ilçelerden biri olan Sarıgöl'de dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağları zarar gördü. Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar meydana gelen don felaketi ve yapılan çalışmalar hakkında şunları söyledi: "İlçemiz genelinde etkili olan düşük sıcaklıkların etkisi ile don zararı meydana gelmiş olup yapılan arazi kontrollerinde ilçe genelinde asmaların düşük sıcaklıklardan etkilendiği gözlemlenmiştir. Müdürlüğümüzce hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Üreticilerimizin TARSİM bildirimlerini ihmal etmeden yapmaları gerekmektedir. Tüm üreticilerimize geçmiş olsun."

Meteorolojiden alınan bilgiye göre hava sıcaklıklarının 13 Nisan Cumartesi Gününe kadar mevsim normallerinin altında olacağı öğrenilirken, üreticilerin don olayına karşı tedbirli olmaları istendi. - MANİSA