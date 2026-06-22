Tarıma ve yangınla mücadeleye çift destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarıma ve yangınla mücadeleye çift destek

Tarıma ve yangınla mücadeleye çift destek
22.06.2026 08:37  Güncelleme: 08:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Sarıgöl Alemşahlı Sulama Kooperatifi, orman yangınlarıyla mücadele ve tarımsal sulama için su dolum istasyonu kurdu. Ayrıca helikopterlerin de yararlanabileceği bir gölet projesi için çalışma başlatıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesi Sulama Kooperatifi tarafından kurulan su dolum istasyonu, hem orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak arazöz ve itfaiye araçlarına su temin edecek hem de üreticilerin tarımsal sulama ve ilaçlama ihtiyaçlarına katkı sağlayacak. Kooperatif ayrıca, yangın söndürme helikopterlerinin de faydalanabileceği gölet projesini hayata geçirmek için çalışma başlattı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Alemşahlı Mahallesi Sulama Kooperatifi tarafından hayata geçirilen su dolum istasyonu hizmete açıldı. Asar Yolu mevkisinde kurulan istasyon, orman yangınlarında görev yapan arazöz ve itfaiye araçlarının su ihtiyacını karşılamasının yanı sıra üreticilerin tarımsal sulama ve ilaçlama çalışmalarında da kullanılacak.

Alemşahlı Sulama Kooperatifi Başkanı Ahmet Ur, kooperatif olarak bölgeye önemli bir yatırım kazandırdıklarını belirterek, "Sulama Kooperatifi olarak orman yangınlarında kullanılacak arazöz ve itfaiye araçlarının su dolumu ile üreticilerimizin tarımsal sulama ve ilaçlamada kullandıkları su ihtiyacını karşılamak amacıyla Asar Yolu mevkisinde su dolum istasyonu kurduk. Böylece hem orman yangınlarına erken müdahale edilebilecek hem de üreticilerimize önemli destek sağlanmış olacak." dedi.

Bu yıl Manisa Büyükşehir Belediyesinden 3 bin metre sulama borusu desteği aldıklarını ifade eden Ur, bu destek sayesinde kooperatifin sulama sahasını genişlettiklerini söyledi. Ur, "Daha önce kendi imkanlarımız ve önceki dönem Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle oluşturduğumuz sulama ağını yeni borularla büyüttük. Yaklaşık 3 bin dekarlık tarım arazisinde sulama yaparak üretime önemli katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Kooperatifin yeni hedefinin Hisar mevkisinde gölet oluşturmak olduğunu belirten Ur, "Kendi bütçemizle hazırladığımız gölet projesini Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle hayata geçirmek istiyoruz. Bu gölet sayesinde hem orman yangınlarında söndürme helikopterleri rahatlıkla su alabilecek hem de tarımsal sulamada kullanılmak üzere su depolanmış olacak." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarıma ve yangınla mücadeleye çift destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor 40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor
En tehlikeli hayvanlar arasında Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi
Taksim’de metro ve füniküler hattı geçici süreyle kapatıldı Taksim'de metro ve füniküler hattı geçici süreyle kapatıldı
Simitçinin uyarıları yetmedi Saniyelerle sınava giremedi Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi
Sınava yetişmek isterken kaza yaptılar: 3 yaralı Sınava yetişmek isterken kaza yaptılar: 3 yaralı
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı

08:32
Hacıosmanoğlu’ndan Montella kararı Taraftarlar adeta çileden çıktı
Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı! Taraftarlar adeta çileden çıktı
08:03
Karadeniz’de yük gemisine dron saldırısı Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
07:24
Kulisler yangın yeri İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı
Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı
06:33
Montella kararını açıkladı Terim’e verdiği yanıt gündem yarattı
Montella kararını açıkladı! Terim'e verdiği yanıt gündem yarattı
06:30
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı! Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
06:11
İsviçre’de tarihi zirve İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti
İsviçre'de tarihi zirve! İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 08:39:35. #7.13#
SON DAKİKA: Tarıma ve yangınla mücadeleye çift destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.