Tarıma ve yangınla mücadeleye çift destek

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesi Sulama Kooperatifi tarafından kurulan su dolum istasyonu, hem orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak arazöz ve itfaiye araçlarına su temin edecek hem de üreticilerin tarımsal sulama ve ilaçlama ihtiyaçlarına katkı sağlayacak. Kooperatif ayrıca, yangın söndürme helikopterlerinin de faydalanabileceği gölet projesini hayata geçirmek için çalışma başlattı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Alemşahlı Mahallesi Sulama Kooperatifi tarafından hayata geçirilen su dolum istasyonu hizmete açıldı. Asar Yolu mevkisinde kurulan istasyon, orman yangınlarında görev yapan arazöz ve itfaiye araçlarının su ihtiyacını karşılamasının yanı sıra üreticilerin tarımsal sulama ve ilaçlama çalışmalarında da kullanılacak.

Alemşahlı Sulama Kooperatifi Başkanı Ahmet Ur, kooperatif olarak bölgeye önemli bir yatırım kazandırdıklarını belirterek, "Sulama Kooperatifi olarak orman yangınlarında kullanılacak arazöz ve itfaiye araçlarının su dolumu ile üreticilerimizin tarımsal sulama ve ilaçlamada kullandıkları su ihtiyacını karşılamak amacıyla Asar Yolu mevkisinde su dolum istasyonu kurduk. Böylece hem orman yangınlarına erken müdahale edilebilecek hem de üreticilerimize önemli destek sağlanmış olacak." dedi.

Bu yıl Manisa Büyükşehir Belediyesinden 3 bin metre sulama borusu desteği aldıklarını ifade eden Ur, bu destek sayesinde kooperatifin sulama sahasını genişlettiklerini söyledi. Ur, "Daha önce kendi imkanlarımız ve önceki dönem Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle oluşturduğumuz sulama ağını yeni borularla büyüttük. Yaklaşık 3 bin dekarlık tarım arazisinde sulama yaparak üretime önemli katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Kooperatifin yeni hedefinin Hisar mevkisinde gölet oluşturmak olduğunu belirten Ur, "Kendi bütçemizle hazırladığımız gölet projesini Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle hayata geçirmek istiyoruz. Bu gölet sayesinde hem orman yangınlarında söndürme helikopterleri rahatlıkla su alabilecek hem de tarımsal sulamada kullanılmak üzere su depolanmış olacak." ifadelerini kullandı. - MANİSA