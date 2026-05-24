Sarıgöl\'de Taze Bağ Yaprağına Yoğun İlgi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve üzüm yetiştiriciliğinin yoğun olduğu bölgelerde "yeşil altın" olarak bilinen taze bağ yaprağı, üreticilere üzümden önce gelir kapısı olmaya devam ediyor. Özellikle bağcı ailelerin önemli geçim kaynaklarından biri haline gelen salamuralık yapraklar, bu yıl da yoğun ilgi görüyor.

Sabahın erken saatlerinde bağlara giren kadınlar ve gençler, özenle topladıkları taze yaprakları alım merkezlerine getirerek peşin parayla satışını gerçekleştiriyor. Yaprak toplamanın aile bütçesine önemli katkı sunduğunu belirten Sarıgöllü kadınlar, "Üzümden önce bağlarımızdan topladığımız taze yapraklar ailemize ciddi gelir sağlıyor. Yaprak sezonu bitene kadar toplamaya devam edeceğiz." dedi.

Günde ortalama 40 kilogram civarında yaprak toplandığını ifade eden taze yaprak alım satımı yapan Ferdi Karakuş ise, "Aldığımız taze bağ yapraklarını aynı gün Ege Bölgesi'nin çeşitli illerine kamyonlarla günlük olarak gönderiyoruz. Alımlarımız peşin oluyor. Sezon eylül ayı sonuna kadar devam edecek." diye konuştu.

Sarıgöl'de taze bağ yaprağı fiyatlarının kalite ve sap durumuna göre değiştiği öğrenildi. Buna göre tam saplı yaprak 70 liradan, yarım saplı yaprak 80 liradan, sapsız yaprak ise 90 liradan alıcı buluyor. - MANİSA