Sarıgöl'de Tütün Alım Fiyatı 180 TL - Son Dakika
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Ekonomi

Sarıgöl'de Tütün Alım Fiyatı 180 TL

Sarıgöl\'de Tütün Alım Fiyatı 180 TL

Sarıgöl'de 2024 yılı tütün alım fiyatı 180 TL olarak belirlendi, ödemeler 10 gün içinde yapılacak.

26.01.2025 18:08
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2024 yılı ürünü olan tütünlerin alımlarına başlanırken, 180 TL baş fiyat belirlendi.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa'nın Sarıgöl ilçesi, yetiştirdiği kaliteli tütünlerle de alıcıların uğrak noktası haline geldi. Geçen yıl 115 liradan alımların yapıldığı tütünler için bu yıl 180 lira baş fiyat belirlendi. Fiyatlardan memnun olan tütün üreticilerine satım sonrası 10 gün içerisinde ödemelerin yapılması bekleniyor.

2025 yılında tütün dikim alanlarının artacağını ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Tütün dikim alanlarında bu yıl artış olacak fiyat iyi bu bedenle çok talep olacak" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de Tütün Alım Fiyatı 180 TL - Son Dakika

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