Sarıgöl'de Üzüm Bağları için Örtü Çalışmaları Tamamlanıyor - Son Dakika
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Sarıgöl'de Üzüm Bağları için Örtü Çalışmaları Tamamlanıyor

Sarıgöl\'de Üzüm Bağları için Örtü Çalışmaları Tamamlanıyor
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Sarıgöl'de Sultaniye üzüm bağları, dolu ve yağmurdan korunmak için beyaz örtülerle kaplandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, dünyaca ünlü Sultaniye üzümünü dolu, yağmur ve güneşten korumak amacıyla yürütülen örtü çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. 113 bin dekarlık bağ alanının yaklaşık yüzde 80'i beyaz örtülerle kaplanırken, ovanın görüntüsü adeta gelinliği andırdı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, sofralık Sultaniye üzümü başta olmak üzere üzüm bağlarını dolu, yağmur ve diğer olumsuz hava şartlarından korumak amacıyla yürütülen örtü çalışmalarında sona gelindi.

Temmuz ayının başında başlayan çalışmalar kapsamında Sarıgöl Ovası'ndaki 113 bin dekarlık üzüm bağının yaklaşık yüzde 80'i beyaz örtülerle kaplandı. Bağların üzerini örten beyaz naylon örtüler, ovaya adeta gelinlik görünümü kazandırırken, Denizli-Alaşehir karayolunu kullanan vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ilçede üreticilerin uzun yıllardır bağlarını koruma amacıyla örtü sistemi kullandığını belirterek, "Örtü çalışmalarında artık sona gelindi. Çok az bir bölüm kaldı. Üreticilerimiz bu yıl kuru üzüm fiyatlarının erken açıklanmasını bekliyor. Yaş üzüm fiyatlarının da buna göre belirlenmesini istiyor." dedi.

Sarıgöl'de yaygın olarak uygulanan örtü sistemi sayesinde üzüm bağları dolu, yağmur, aşırı güneş ışınları ve diğer doğal risklere karşı korunurken, üreticiler de kaliteli ve ihracata uygun ürün elde etmeyi hedefliyor.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sarıgöl, Manisa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de Üzüm Bağları için Örtü Çalışmaları Tamamlanıyor - Son Dakika

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