Sarıgöl'de Üzüm Budama Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Sarıgöl'de Üzüm Budama Çalışmaları Başladı

Sarıgöl\'de Üzüm Budama Çalışmaları Başladı

Sarıgöl'de üzüm hasadı tamamlanırken, budama çalışmalarına da başlandı. Mart sonuna kadar sürecek.

02.11.2024 13:47
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzümü hasadı devam ederken, hasadı biten bağlarda bir yandan budama çalışmalarına başlandı.

Sarıgöl ilçesinin Baharlar Mahallesinde başlanan bağ budama çalışması yapan dayıbaşı Necati Coşkun, "2025 yılı üzümleri için Bismillah diyerek budama çalışmalarını başlattık. Budama çalışmaları mart ayının sonuna kadar devam eder. Budak için birçok üzüm üreticisi şimdiden sıra almış durumda. Aldığımız sıraya göre bağ budama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz." dedi.

"Günler kısa"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, hasadı tamamlanan üzüm bağlarında budama çalışmalarının yapılmaya başlandığını ifade ederek şunları söyledi: "Sarıgöl'de 2024 yılı üzüm hasadı örtüaltı bağlarda halen devam etmekte olup, hasat kasım ayının sonlarına kadar tamamlanmasını tahmin ediyorum. Hasadı biten bağlarda ise bağların budanmasına başlandı. Erken budama bir yerde faydalı ancak aşırı soğuk ve don olayları etkisi ile zarar da görebilir. Bağ budama işçi ücretlerinin ise günlerin kısa olması nedeniyle önümüzdeki günlerde açıklama yapılacak. Budama çalışmaları mart ayının sonuna kadar devam eder. İlçemizde 113 bin dekarlık alanda bağcılık yapılmaktadır." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de Üzüm Budama Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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