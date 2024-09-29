Sarıgöl'de Üzüm Üreticileri Hava Tahminlerine Odaklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Sarıgöl'de Üzüm Üreticileri Hava Tahminlerine Odaklandı

Sarıgöl\'de Üzüm Üreticileri Hava Tahminlerine Odaklandı

Sarıgöl'de üzüm üreticileri, sıcak hava nedeniyle kurutma işlemlerine yöneldi, hava tahminlerini takip ediyor.

29.09.2024 15:26
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü Manisa Sultani Çekirdeksiz sofralık üzüm üreticilerinin gözü kulağı meteoroloji tahminlerinde. Bu sene üzümlerini yaş olarak satamayan üzüm üreticileri radyo, televizyon ve cep telefonlarından günlük ve haftalık hava tahminlerini takip ederek üzümlerini sıcak havaları fırsat bilerek yağmur ve doludan zarar görmeden kurutmaya yöneldi.

Üzümlerini sergilere seren ve serecek olanlar mutlaka hava tahmin raporlarına göre önlem almaya başladı. Kurutma işlemlerinin daha zahmetli olduğunu ifade eden üzüm üreticisi Serhat Akkaya, "Bu yıl havaların aşırı sıcak olması üzümlerin üzerinde olumsuz etkiler yaptı. Bu yıl çoğu üretici kurutma yönüne gitti. Şaraplık üzüm son günlerde fiyatı düştü. Üreticiler üzümlerin kilosunu 12-13 lira arasında şaraplık vereceğine kurutmayı tercih ediyor. Bu nedenle de hava tahmin raporlarını her gün dinliyoruz." dedi.

Öte yandan örtü altı üzümlerde dalında bekletiliyor. Sultaniye üzümler ve çekirdekli Red Globe üzümler ile diğer çeşit üzümlerin kesimine devam edildiği Sarıgöl'de yıkanmış, temizlenmiş, altın sarısı kuru üzümleri kilosu da 150-200 lira arasında satışı yapılıyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de Üzüm Üreticileri Hava Tahminlerine Odaklandı - Son Dakika

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