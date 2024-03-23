Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gece meydana gelen don olayından etkilenen üzüm bağlarında zarar tespit çalışmalarına başlandı.
Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından arazilerde don zararı tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "23 Mart tarihinde ilçemiz genelinde eksi 1 derece ile eksi 3 derece aralığında düşük sıcaklıklar meydana gelmiş olup yapılan arazi kontrollerinde bazı bölgelerde asmaların düşük sıcaklıklardan etkilendiği gözlemlenmiştir. Müdürlüğümüzce hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Tüm üreticilerimize geçmiş olsun." dedi.
Don olayından Ahmetağa, Bereketli, Afşar, merkez Kavakkırı gibi mevkilerde yüzde 10 ile 20 arasında zarar olduğu, çalışmaların pazartesi gününe kadar devam edeceği açıklandı. - MANİSA
Son Dakika › Ekonomi › Sarıgöl'deki Üzüm Bağlarında Don Zararı Tespit Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Eskişehir'de yaptığı açıklamada, 2023 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduğunu ve dolar bazında milli gelirin 1 trilyon doları aştığını belirtti. Ayrıca, kişi başına milli gelirin de 13 bin 110 dolarla tarihin en yüksek düzeyine ulaştığını ifade etti.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Düzce'ye gelerek AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti ve partililerle bir araya geldi. Ardından Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Bakan Şimşek, Düzceli iş adamlarıyla ekonomi üzerine sohbet etti. Programın ardından Düzce'den ayrıldı.
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