Sarıgöl Emcelli Biberi'nde Hasat Zamanı - Son Dakika
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Sarıgöl Emcelli Biberi'nde Hasat Zamanı

Sarıgöl Emcelli Biberi\'nde Hasat Zamanı
16.07.2026 16:50
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Manisa Sarıgöl'de coğrafi işaretli Emcelli Biberi'nin hasadı devam ediyor. Üreticilere destek sürüyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Sarıgöl'ün Emcelli Biberi'nde hasat tüm hızıyla sürüyor. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, üretim alanlarında incelemelerde bulunarak üreticilerle bir araya geldi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Emcelli Biberi'nde hasat bereketi yaşanıyor. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, ilçe programı kapsamında Emcelli Mahallesi'ndeki üretim alanlarını ziyaret ederek üreticilerle buluştu.

Ata tohumundan yetiştirilen ve adını üretildiği Emcelli Mahallesi'nden alan coğrafi işaretli Emcelli Biberi'nin hasat çalışmalarını yerinde inceleyen İl Müdürü Karayılan, üretici Nurullah Akbay'dan yetiştiricilik süreci, verim durumu ve hasat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Karayılan'a, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli ile Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar da eşlik etti.

Kendine özgü acılığı, parlak kırmızı rengi ve eşsiz aromasıyla Manisa ve çevresinde yoğun ilgi gören Emcelli Biberi'nin, coğrafi işaret tescili sayesinde katma değerinin daha da arttığı belirtildi. Coğrafi işaretli ürünün, hem yerel genetik kaynakların korunmasına katkı sunduğu hem de bölge üreticisine önemli ekonomik gelir sağladığı ifade edildi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, coğrafi işaretli ürünlerin korunması, ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılması ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sarıgöl, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarıgöl Emcelli Biberi'nde Hasat Zamanı - Son Dakika

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