Şarköy'de badem hasadı başladı, 17 bin 500 ağaçtan 17,5 ton iç badem beklentisi var - Son Dakika
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Şarköy'de badem hasadı başladı, 17 bin 500 ağaçtan 17,5 ton iç badem beklentisi var

Şarköy\'de badem hasadı başladı, 17 bin 500 ağaçtan 17,5 ton iç badem beklentisi var
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde badem hasadı başladı. Kızılcaterzi Mahallesi'ndeki ilk hasada Kaymakam Aydın Erdoğan da katıldı. İlçede 736 bin dekar alanda üretim yapılırken, yaklaşık 437 dekarlık alandaki 17 bin 500 ağaçtan bu sezon 17,5 ton iç badem elde edilmesi bekleniyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde zeytin ve üzüme alternatif olarak son yıllarda yaygınlaşan badem üretiminde hasat başladı.

Kızılcaterzi Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasada Şarköy Kaymakamı Aydın Erdoğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yalçın Güz, mahalle muhtarı ve üreticiler katıldı. Üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Erdoğan, badem bahçelerinde incelemelerde bulunarak hasada eşlik etti.

Şarköy genelinde 736,105 dekar alanda badem üretimi yapılırken, bunun 439,277 dekarı Kızılcaterzi Mahallesi'nde bulunuyor. Mahallede yaklaşık 437 dekar alandaki 17 bin 500 badem ağacından bu sezon yaklaşık 17,5 ton iç badem elde edilmesi bekleniyor.

Hasadın ardından heyet, bademlerin kabuklarının mekanik olarak ayrıldığı işletmede incelemelerde bulunuldu. Genç badem bahçelerinin ilerleyen yıllarda tam verime ulaşmasıyla ilçedeki üretim kapasitesinin daha da artması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Ekonomi, Şarköy, Üretim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şarköy'de badem hasadı başladı, 17 bin 500 ağaçtan 17,5 ton iç badem beklentisi var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarköy'de badem hasadı başladı, 17 bin 500 ağaçtan 17,5 ton iç badem beklentisi var - Son Dakika
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