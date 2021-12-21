Üye Girişi
Sarp Sınır Kapısı'nda yaklaşık 12 kilometrelik tır kuyruğu oluştu - Son Dakika

Sarp Sınır Kapısı'nda yaklaşık 12 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

21.12.2021 15:54

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda uzun kuyrukları oluştu.

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda uzun kuyrukları oluştu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere götürmek için Türkiye'nin farklı bölgelerinden yola çıkarak Sarp Sınır Kapısı'na gelen tırlar, yoğunluğa neden oldu.

Sarp Sınır Kapısı'ndan başlayarak Karadeniz Sahil Yolu'nun Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçe güzergahındaki belli bölümlerde 12 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek AA muhabirine, Sarp Sınır Kapısı'ndan Arhavi'nin çıkışına kadar olan güzergahta parça parça 3 farklı nokta 12 kilometreyi bulan tır kuyruğu gözlemlendiğini söyledi.

Bu yoğunluğun ana sebebinin ihracattaki yüzde 30 düzeyindeki artış olduğuna dikkati çeken Akyürek, "Yüzde 30 artan ihracat, nakliyemizi ve yurt dışına çıkışlarımızı da artırmıştır. Öte yandan, Sarp Sınır Kapısı'nda son günlerde her iki yönlü giriş çıkış yapan otomobil sayısı da beklenmedik boyutta arttı. 2-3 ay önce günlük 30 araç geçerken bugün bu sayısı 300-400 rakamlarına ulaşmıştır. Otomobil giriş çıkışlarındaki yoğunluk nedeniyle de gümrükteki tır geçişleri yüzde 10 seviyesinde azalmaktadır." diye konuştu.

Akyürek, Sarp Sınır Kapısı'ndan günlük ortalama 600-650 tırın çıkış, 400 civarında tırın da giriş yaptığını belirterek, "Bu durum ihracattaki artışı ve yerelde 'karınca ticareti' diye adlandırdığımız yabancı uyruklu vatandaşların ülkemize gelişi ve çıkışıyla ilgili ekonomik göstergeyi ifade ediyor. Gürcü tarafındaki 6. peron açılırsa bu geçiş sayısının yüzde 10-15 düzeyinde artacağı önceki tecrübelerimizle ortadadır." dedi.

Sarp Sınır Kapısı'nda yaklaşık 12 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
Sarp Sınır Kapısı'nda yaklaşık 12 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
Sarp Sınır Kapısı'nda yaklaşık 12 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
Sarp Sınır Kapısı'nda yaklaşık 12 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Sarp Sınır Kapısı, Orta Asya, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sarp Sınır Kapısı'nda yaklaşık 12 kilometrelik tır kuyruğu oluştu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:36 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı
17:34 Doğal gaz açma kapama bedellerine yüzde 55 zam geldi
17:34 Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik
17:33 İş Bankası Genel Müdürü Aran: Bu sabah itibariyle 1.75 milyar dolar bozduruldu
17:32 Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı
17:16 İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi
17:09 Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu
16:47 Yeni mevduat sisteminde kritik detay ortaya çıktı!
16:47 Vitor Pereira sanki Fenerbahçe'den kovulmayı bekliyormuş! Çalıştıracak bir takım buldu bile
16:30 Turgut Özal, "Dövize Çevrilebilir Mevduat" uygulamasıyla ilgili ne demişti?
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Dolarla birlikte altın fiyatları da düştü, vatandaş soluğu kuyumcuda aldı Dolarla birlikte altın fiyatları da düştü, vatandaş soluğu kuyumcuda aldı         
15:23
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Kırmızı kart gören futbolcu, soluğu rakip takımın soyunma odasında aldı! Kırmızı kart gören futbolcu, soluğu rakip takımın soyunma odasında aldı!         
12:04
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 17:58:49. #1.13#
SON DAKİKA: Sarp Sınır Kapısı'nda yaklaşık 12 kilometrelik tır kuyruğu oluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement