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Sarp Sınır Kapısı üzerinden ihracat geçen yıl yaklaşık yüzde 69 arttı - Son Dakika

Sarp Sınır Kapısı üzerinden ihracat geçen yıl yaklaşık yüzde 69 arttı

27.01.2022 11:18
Sarp Sınır Kapısı üzerinden ihracat geçen yıl yaklaşık yüzde 69 arttı

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı üzerinden ihracat geçen yıl önceki yıla göre yaklaşık yüzde 69 arttı.

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı üzerinden ihracat geçen yıl önceki yıla göre yaklaşık yüzde 69 arttı.

AA muhabirinin Sarp Mülki İdare Amirliğinden aldığı verilere göre, Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan Sarp Sınır Kapısı'nda 2021'deki yolcu geçişleri önceki yıla göre yüzde 27,9 azaldı.

Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen 456 bin 426 kişi Türkiye'ye girerken, 501 bin 912 yolcu da yurt dışına çıkış yaptı. Yolcu geçişlerinin büyük bölümünü Türkiye ve Gürcistan vatandaşları oluşturdu.???????

Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen sene 205 bin 407 giriş, 242 bin 738 çıkış olmak üzere toplam 448 bin 145 araç geçti. Bu araçların 365 bin 340'ını ticaret amaçlı giriş çıkış yapan tır ve kamyonlar oluşturdu.

"İhracatımız ithalatımızdan yüzde 90 fazla"

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Sarp Sınır Kapısı'nın, Türkiye ve bölgenin en önemli gümrüklerinden biri olduğunu söyledi.

Sarp Sınır Kapısı'nın bölge ekonomisinin can damarı olduğunu belirten Akyürek, "Sarp Sınır Kapısı'ndan 2021 yılında 1 milyar 131 milyon 797 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Önceki yıllarla kıyaslarsak çok ciddi bir artış var. 2020 yılında bu rakam 667 milyon dolardı. Yaklaşık yüzde 69'luk bir artış söz konusu." dedi.

Akyürek, Sarp Sınır Kapısı'ndan yapılan ithalatın ise 130 milyon 834 bin dolar olduğunu ifade ederek, "Ekonomilerde ihracatın ithalata ikame oranı çok önemli. Sarp Sınır Kapısı'nda ihracatımız ithalatımızdan yüzde 90 fazla. Bu, ekonomik bir gösterge olarak çok önemli." diye konuştu.

İhracattaki yoğunluğa bağlı olarak geçen yıl sınır kapısından günlük rekor tır geçişleri yaşandığını aktaran Akyürek, 2021'de 200 binin üzerinde tırın ihracat için çıkış yaptığını kaydetti.

Osman Akyürek, 2021 yılında Sarp Sınır Kapısı'nda yaşanan ihracat artışının lojistik sektörünün de büyümesine vesile olduğuna işaret ederek, "Sınır kapımızın bu kadar işlevsel kullanılmasında çok önemli payı olan Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürümüze, gümrük çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Burada ihracat artmışsa, nakliyecilerimizin yüzü gülmüşse ildeki yöneticilerimizin katkısının olduğu bir gerçek." ifadelerini kullandı.

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Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sarp Sınır Kapısı üzerinden ihracat geçen yıl yaklaşık yüzde 69 arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sarp Sınır Kapısı üzerinden ihracat geçen yıl yaklaşık yüzde 69 arttı - Son Dakika
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