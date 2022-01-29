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Sarp Sınır Kapısında araç geçişleri arttı, yolcu geçişleri azaldı - Son Dakika

Sarp Sınır Kapısında araç geçişleri arttı, yolcu geçişleri azaldı

29.01.2022 10:01
Sarp Sınır Kapısında araç geçişleri arttı, yolcu geçişleri azaldı

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı üzerinden 2021'de yapılan yolcu geçişleri önceki yıla göre yüzde 27,9 azalırken, araç geçişleri ise önceki yıllara oranla artış gösterdi.

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı üzerinden 2021'de yapılan yolcu geçişleri önceki yıla göre yüzde 27,9 azalırken, araç geçişleri ise önceki yıllara oranla artış gösterdi.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen yıl 456 bin 426 kişi Türkiye'ye girerken, 501 bin 912 yolcu da yurt dışına çıkış yaptı. Yolcu geçişlerinin büyük bölümünü Türkiye ve Gürcistan vatandaşları oluşturdu. Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen sene 205 bin 407 giriş, 242 bin 738 çıkış olmak üzere toplam 448 bin 145 araç geçti. Bu araçların 365 bin 340'ını ticaret amaçlı giriş çıkış yapan TIR ve kamyonlar oluşturdu.

"İhracatımız ithalatımızdan yüzde 90 fazla"

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Sarp Sınır Kapısı'nın, Türkiye ve bölgenin en önemli gümrüklerinden biri olduğunu söyledi. Akyürek "Sarp Sınır Kapısı'ndan 2021 yılında 1 milyar 131 milyon 797 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Önceki yıllarla kıyaslandığında yüzde 69'luk bir artış söz konusu" dedi.

Ekonomilerde ihracatın ithalata ikame oranının önemli olduğunu söyleyen Akyürek, "Sarp Sınır Kapısı'nda ihracatımız ithalatımızdan yüzde 90 fazla. Bu, ekonomik bir gösterge olarak çok önemli" dedi.

İhracattaki yoğunluğa bağlı olarak geçen yıl sınır kapısından günlük rekor TIR geçişleri yaşandığını aktaran Akyürek, 2021'de 200 binin üzerinde TIR'ın ihracat için çıkış yaptığını kaydetti. - ARTVİN

Sarp Sınır Kapısında araç geçişleri arttı, yolcu geçişleri azaldı
Sarp Sınır Kapısında araç geçişleri arttı, yolcu geçişleri azaldı
Sarp Sınır Kapısında araç geçişleri arttı, yolcu geçişleri azaldı
Sarp Sınır Kapısında araç geçişleri arttı, yolcu geçişleri azaldı
Sarp Sınır Kapısında araç geçişleri arttı, yolcu geçişleri azaldı

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Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Türkiye, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sarp Sınır Kapısında araç geçişleri arttı, yolcu geçişleri azaldı - Son Dakika Ekonomi


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